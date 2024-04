Joven entrega su título universitario a su padre y él rompe en llanto: "Este logro también es tuyo"

07/04/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores y enternecedores como el compartido en TikTok, donde una joven entregó su título universitario a su padre como una muestra de agradecimiento por apoyarla y sacarla adelante como vendedor de helados. El señor no evitó romper en llanto.

El día de la graduación y recibir la diploma es un momento muy importante para muchos jóvenes, por lo cual les gustaría compartirlo al lado de sus seres queridos. Sin embargo, algunos padres no logran estar presentes en la ceremonia por distintos motivos como el trabajo, ya que si no lo hacen no podrán llevar 'un pan a la mesa' de su hogar.

Agradecida con su padre

En el material audiovisual, de solo 45 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Viviana Rivera se acerca a Don Regis, su padre, en medio de la calle mientras realizaba su trabajo como vendedor de helados y aguas frescas. Todo parecía ser un día normal, hasta que ella le entrega su título universitario y le dice que está agradecida con él por todo su esfuerzo y dedicación para ayudar a su familia a salir adelante.

La joven explicó que fue gracias a las ganancias del negocio que su padre logró pagar los gastos de su carrera en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Nacional Autónoma de México, y consideró que este nuevo logro en su vida "también era el de su padre" por apoyarla a cumplir su sueño.

"Hoy le llevé el título al señor de las paletas que es mi papá", se lee en la breve descripción del clip, tras ello se acercó y le dio un folder con el documento que la avala como médico veterinario.

"No es por mí, si no es por ti, porque gracias a tu trabajo logre concluir mi carrera. Don Regis, el señor de los helados, gracias a tus paletas y helados, me sacaste adelante. Gracias por darme una carrera", se escucha decir a Viviana con la voz entrecortada mientras su padre admiraba el título universitario de su hija. "Don Regis" no pudo contener el llanto y procedió a felicitar a su "retoño".

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven hacia su padre por reconocer su trabajo, con el cual la ayudó a terminar su carrera profesional.

"Felicidades señor por echarle tantas ganas y felicidades nena por aprovechar cada centavo", "misión cumplida soldado", "mi hija abandonó la universidad porque no se sentía feliz, y eso que yo se la pagué y me esforcé para que no le faltara nada, no sé en qué fallé", "lo tienes todo en la vida: papá, paletas y título", "por los hijos hasta lograr sus sueños", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven no dudó en llevar y entregarle su título universitario a su padre, como forma de agradecerle por tanto amor y apoyo que le dio para cumplir su sueño de ser una gran profesional.