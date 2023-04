Perrito destruyó peluche y terminó disculpándose de forma inusual con su dueña: "No me mires con esos ojitos"

25/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que tener una mascota tiene muchas ventajas. Sin embargo, los propietarios también deben lidiar con las travesuras de estos animalitos. En ese sentido, el reciente caso engloba aun perrito de raza pitbull que se disculpó, de forma inusual, con su dueño por destruir uno de sus peluches.

A detalle, el animalito utilizó toda su ternura para que su propietaria no se enoje y lo castigue. En las imágenes compartidas, por la cuenta "@elcaninorokstar", se percibió al canino de color marrón colocando su patita izquierda delantera sobre su dueña y mirándola con tristeza.

"No me mires con esos ojitos"

Por su parte, la fémina reaccionó de forma serena pese a encontrar su cama llena algodón y tela, producto de la travesura del animalito. La mujer instó a su mascota a "darle una explicación" por lo ocurrido en su cuarto.

La leyenda adscrita fue: "Te juro que fueron duendes". Por otra parte, el audio que acompañaba el corto de TikTok fue la interpretación de una madre y su hijo; lo que generó gracia entre los internautas de la plataforma china.

Reacción de los cibernautas

Viralizado el caso, miles de internautas hicieron hincapié en la narración del video. Al respecto, mencionaron que la secuencia que protagonizaron el animal y la fémina fue bastante graciosa. Además, bromearon con la historia de los "duendes" y aseguraron que si el perrito "hablara" caerían rendidos por sus mentiras.

Más de 47 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 47 millones de reproducciones, más de 6 millones de likes, 66 mil comentarios y 854 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Te amo perrito, yo te creo que fueron los duendes", "La carita del perro cuando dice duendes", "el perrito: cálmate cálmate, no pasa nada", "No mires para allá", "Pobrecito, lo paso muy mal con los duendes traviesos ", "Con esa carita ¿Quién lo regaña?", "Con esos ojitos lindos yo le creo ciegamente", "El perrito: Ay, no lo escondí bien", "No me mires con esos ojitos por favor".

