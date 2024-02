Personas sorprenden con peculiar forma de transportar a su perrito ante la ola de calor: "El engreído de casa"

27/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso peculiar, como el compartido en TikTok, donde una pareja llevaba a su perrito dentro de una bolsa de compras para evitar que se queme sus patitas ante el incremento del calor en Lima, generando cientos de reacciones en la plataforma china.

Muchas personas no dudan en cuidar de sus mascotas como si se trataran de un integrante más de sus familias, por lo cual, hacen todo lo posible para garantizar su salud, comprarles sus juguetes favoritos y cuidar de su alimentación. Pero esta vez, dos personas decidieron encontrar la forma de que su can no se lastime durante su traslado a un mercado.

Peculiar transporte

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre y una mujer aparecen en escena sosteniendo cada uno el asa de una bolsa de compras de tela, pero lo que se robó la atención de los transeúntes fue que dentro había un perrito salchicha, que parecía estar muy cómodo por la forma en que era llevado al centro de abastos.

La pareja encontró esa forma para que su querida mascota disfrute de un paseo sin preocupaciones y evitando el contacto directo con la caliente superficie del suelo.

"Quería ir al mercado, pero se quemaban sus patitas", se lee en la breve descripción del clip que logró miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja por preocuparse en garantizar el bienestar de su "fiel amigo de cuatro patas". Otros usuarios aprovecharon en dejar sus propias experiencias sobre cómo cuidan al "consentido de casa": ¡sus perrhijos!

"Y pensar que antes los perros nos defendían de lobos, mamuts y cazaban coyotes", "y se ríen de mí porque le lavo las patitas y le pongo crema para humectar. Cuando hace calor le hago meter las patas en agua para que se refresque", "es un perrito caliente", "esos tipos de humanos me hacen creer que el amor si existe", "el perrito: esta es la vida que me merezco", "uno como quiera, pero las criaturas lo mejor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una pareja no lo pensó dos veces y se las ingenió para que su perrito no se quemara las patitas al pisar el suelo caliente rumbo al mercado.