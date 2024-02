Perrito aventurero viaja en taxi para regresar a su casa y usuarios reaccionan: "El consentido de mamá"

24/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más peculiares, como el compartido en TikTok, donde un perrito se robó la atención de todos tras llegar sano y salvo a su casa en un taxi, ya que había escapado de ahí desde la una de la tarde.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como un integrante más de sus familias, por lo cual cuando desaparecen hacen todo lo posible para poder encontrarlos, desde pegar carteles hasta avisar a los vecinos de su localidad su ayuda para que puedan comunicarles si llegaron a verlos en las calles.

Perrito llega en taxi

En el material audiovisual, de solo un minuto y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un perrito llamado Maximiliano o Max, como le dicen sus seres más cercanos, descendía de un taxi de color azul con blanco, que le ayudó a llegar hasta su vivienda en Tapla, Guerrero, en México.

La dueña del can decidió explicar a todos sus seguidores el motivo detrás para que su perrito llegar en ese vehículo, asegurando que a ella no le gusta que esté amarrado, porque es muy travieso, entonces lo lleva a su trabajo y cuando está aburrido decide salir del establecimiento y puede pasar fuera mucho tiempo, pero sus amigos y vecinos que lo ven no dudan en indicarle en qué zona lo están viendo.

"Soy un perrito muy famoso en mi ciudad, en Tlapa de Comonfort, (...) la gente me saluda y reconoce. Cuando mi mamá está muy ocupada en la estética donde trabaja, yo me salgo corriendo sin que ella se dé cuenta", narró la mujer en un inicio, como dando voz a su fiel amigo de cuatro patas.

Uno de los mensajes, escrito por una mujer identificada como Vane, fue enviado con una imagen del perrito e indica lo siguiente: "Hola, buenas noches, por si anda buscando a Max, está aquí en la calle Comonfort, por donde está la zapatería". Seguido a ello, deciden mandar al cachorro en un medio de transporte para asegurar que no se pierda en el camino ni sufra algún accidente.

Rescatado de la calle

Su dueña contó en otro de sus videos compartidos, que Max, antes de ser un perrito consentido, vivía en las calles, y ella decidió darle la oportunidad de saber que no todas las personas tienen un mal corazón, y desde entonces ha sido su fiel compañero, llenando de alegría y diversión cada día.

"Viene llegando el Maximiliano, miren, ahí viene, en el (taxi) 238. Se salió desde las dos de la tarde, no, una de la tarde. (...) Muchas gracias por traerlo, es que luego no lo quieren traer; ahorita yo le limpio", se escucha decir a la mujer mientras sacaba a su can del auto.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar que el perrito recibía un mejor trato que ellos por parte de sus mamás. Asimismo, aplaudieron a los vecinos de la mujer por ser solidarios con ellos y convertirse "en sus ojos" para avisarle en qué lugar lograron ver al can y mandarlos en un transporte.

"Los taxistas buscando a Max para llevarlo a su casa y le paguen", "pero la gente que hizo comunidad para cuidar al perrito", "cada taxista que acepta subirlo y llevarlo es bendecido en su trabajo", "el real 'el barrio me respalda'", "ni mi jefa se preocupaba tanto como se preocupan por Max, a mí me decía vente caminando", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un perrito llegó a su casa con un taxi, con ayuda de los vecinos de su localidad, para que pueda llegar sano y salvo y no seguir preocupando a su dueña.