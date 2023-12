Peruana en Finlandia queda sorprendida al ver a hombre en bermuda mientras nieva: "¿Es charapo?"

25/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los casos insólitos son los contenidos más vistos en TikTok. Es así como, una peruana que radica en Finlandia se quedó sorprendida al ver cómo un ciudadano de ese país camina por las calles en bermuda pese a estar nevando.

"¡Cómo es posible este suceso!"

El clip viral titulado: "Los nórdicos soportan el frío extremo" le pertenece a la cuenta @vanevaltonen y nos muestra la sorpresa de una connacional que vive en un país nórdico al ver un suceso muy particular.

Una joven peruana actualmente radica en Finlandia, conocido como el país más feliz del mundo, catalogado cinco veces consecutivas por la asociación World Happiness Report. Esto debido, a ser el tercero internacionalmente que ofrece a sus ciudadanos una mejor calidad de vida en lo que se refiere a educación, baja tasa de delincuencia y criminalidad, entre otras.

No obstante, el invierno es una de las estaciones más frías, por lo que mantenerse bien abrigado es algo habitual. Sin embargo, la usuaria reparó algo insólito mientras caminaba por una de las calles de Helsinki: un joven estaba transitando con bermuda con total normalidad.

"Esto es lo más raro que he visto. Hace frío, hace -15 °C y miren este chico está en short", comenzó diciendo para sus seguidores.

La señorita no dejó de sentirse admirada por lo que acababa de presenciar, porque ella a diferencia del muchacho no podría soportar las bajas temperaturas de dicha zona. "Es una sensación de -15", concluyó.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 13 segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma china, ya que cuenta con 54.2 mil reproducciones, 2082 me encantas, 123 comentarios y 90 guardados.

Algunos cibernautas apoyaron su percepción de cómo es que el muchacho puede caminar tan tranquilamente con tanto frío y otros bromearon con la situación: "Yo muriendo de frío con el clima de invierno en Perú", "el frío seco, si no me equivoco", "sus genes están adaptados a ese clima", "es costumbre", "según mis abuelos cuando de joven no cuidas tus rodillas del frío, de mayor te dolerán y bastante. No sé si sea verdad o mito", "pobre mano, tranquilo caminando y de la nada lo graban, yo con 10 grados ya estoy congelado", "ni en Puno", "es team frío", "es charapo", "tiene sangre de la selva".

