"Se nota": Joven sorprende al reconocer en segundos a otro peruano en el extranjero

Una joven connacional que vive desde hace muchos años en Estados Unidos ha revelado en un video de TikTok que puede reconocer a otro peruano en el extranjero en segundos.

"No es cosa de acento"

El clip viral titulado: "¿Tú eres peruano?" le pertenece a la cuenta @sheylariv y nos muestra la forma que tiene para reconocer rápidamente a otro connacional en EE. UU.

Ahora que estamos a dos días de la Navidad, los viajes de reencuentro con los seres queridos es algo tan habitual. En ese sentido, una joven que reside en los EE. UU. se animó a decir que para ella es sencillo darse cuenta quién viene de nuestro país a pasar unos días o quedarse definitivamente allá.

La señorita comentó, en un principio, que en realidad 'no es cosa de acento', porque esa es una de las maneras más fáciles de darte cuenta si es un connacional más.

Por el contrario, es 'un no se qué' que la hace decir "esta es mi gente", "esta es mi raza", no importa de qué punto del país sea; la tiktoker aseguró poder distinguir de un grupo numeroso de personas quién es 100% made in Perú.

"Tienen algo, yo no sé. Y después, cuando los escuchas hablar y te dicen sí yo soy peruano... Yo sabía, yo sabía. Yo reconozco a mi gente, ven dame un abrazo, por favor, dame un abrazo", concluyó.

Cabe mencionar que, el instinto desarrollado de la tiktoker peruana en la tierra del Tío Sam ha logrado capturar la atención de los internautas; y su cortometraje ha logrado 28.2 mil reproducciones.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de un minuto y dos segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 927 me encantas, 342 comentarios y 45 guardados.

Las opiniones de los cibernautas fueron diferentes de su forma de darse cuenta si se encuentra frente a un peruano en EE.UU: "El pasaporte lo llevamos en la cara... jejeje", "me dicen que parezco de Colombia, venezolano, hindú, menos de Perú", "jajaja es como un radar", "¿dónde estás causita? Me pasa lo mismo que con solo verlos sé que alguien es peruano", "yo solo por el acento", "suele suceder", "entre nosotros nos detectamos", "como dicen la sangre llama y es verdad".

