Piloto rinde homenaje a mujer que terminó su tratamiento contra el cáncer: "¡lo lograste!"

En redes sociales encontramos distintos casos que nos conmueven profundamente, así como historias de lucha y superación personal que nos enseñan a que nunca nos debemos dar por vencidos si deseamos cumplir un sueño o una meta. Es así como el video compartido por la cuenta de @melanie.gutierrez.mejias, se ve cómo un piloto brinda un mensaje conmovedor para homenajear a una mujer que logró concluir su tratamiento contra el cáncer.

Terminó su tratamiento

En el material audiovisual, de 26 segundos de duración, subido a la plataforma china de TikTok por Melanie Gutiérrez, se ve cómo la joven graba el preciso momento en que su madre es sorprendida por las conmovedoras palabras que le dedica el piloto del avión que abordaron para que sepa que muchos se encuentran orgullosos de su ardua lucha para combatir su enfermedad.

"La pasajera que se encuentra en el asiento 13A, la señora Laura Mejías Contreras, finalizó su tratamiento contra el cáncer. Ha sido dada de alta y ha ganado esta dura batalla la que ha enfrentado toda su familia", aseguró el hombre por altoparlante de una aerolínea chilena.

Hija orgullosa de mamá

"Lo lograste mamá. Que el mundo entero sepa que eres una grande", es la breve descripción que se lee en el breve video que logró alcanzar los 2 millones de reproducciones y 400 mil 'me gusta'.

Laura se mostró emocionada por la ovación que recibía en ese momento, no solo por el piloto, sino también por el resto de pasajeros que no dudaron en aplaudir y felicitarla por no darse por vencida en su lucha contra esa dura enfermedad.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas con la escena, por la empatía que demostró el piloto en pleno vuelo.

"Estuve en ese vuelo y fue un gran momento para todos los pasajeros y en especial para tu mami. Muchas felicidades", "¡Awww, qué emoción por Laura! Maravilloso", "qué bueno, muchas felicidades por ganarle a ese maldito cáncer. Le deseo lo mejor y muchas bendiciones. Que Dios la cuide y proteja siempre", "¡te amo mamá, esposa, nona, amiga, tía de alguien! No sé quien sos, pero me alegro tanto por vos, mujer", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip logró que muchos aplaudieran el noble gesto del piloto de una aerolínea chilena por reconocer la victoria que tuvo una mujer en su lucha contra el cáncer.