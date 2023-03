Las pruebas de admisión son una herramienta importante para que las instituciones educativas evalúen las capacidades y el potencial de los estudiantes que buscan ser admitidos en una carrera profesional. Algunas universidades requieren un puntaje mínimo que los solicitantes deben haber obtenido en el examen. Por ello, los jóvenes hacen lo que sea necesario para lograr este objetivo. Un gran ejemplo es el de un postulante de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa que llegó a la evaluación en una camilla.

Un medio local transmitió en vivo el momento exacto en el que un postulante llegó su madre en un taxi a la Universidad Nacional San Agustín. El muchacho bajó del vehículo en muletas; sin embargo, al no poder utilizarlas tuvo que se trasladado en una camilla.

El reportero del medio peruano relató que los postulantes con discapacidad tienen derecho a las facilidades para que ingresen a dar su prueba de admisión en una de las casas de estudio más importantes de la 'Ciudad Blanca'.

Los padres de familia que se encontraban en los alrededores de la Universidad Nacional San Agustín aplaudieron al joven postulante. Incluso, una señora que había acompaño a su menor hijo se emocionó hasta las lágrimas tras presenciar este momento.

"Me he emocionado de ver cómo postula a la universidad y ver a otros chicos que pudiendo tener otras facultades no lo hagan. Mi hijo también está postulando, pero para mí es una emoción grande ver a este chico, que no tiene ningún impedimento, que para él la vida continúa con más fuerza. Me he quedado totalmente muy emocionada y a la vez sorprendida de esto porque es la primera vez que veo algo así, señor", expresó una madre de familia a un periodista.