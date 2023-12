Joven sorprendida al ver el árbol navideño de SJL por Navidad: "Ojalá y no se lo lleven"

En redes sociales encontramos los videos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una joven mostró el peculiar árbol navideño que vio al ingresar al distrito más poblado de Lima, San Juan de Lurigancho y descubrir con qué material fue armado y decorado.

Muchas personas esperan ansiosos la llegada de Nochebuena, una época especial donde prima la unión familiar, por lo cual organizan todo con gran detalle como decorar sus viviendas y preparar su cena navideña. Por otro lado, algunos alcaldes no se quedan atrás y deciden también decorar las calles con algunas luces y armando árboles de gran tamaño para el entretenimiento de sus ciudadanos.

En el material audiovisual, de solo cinco segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven peruana fue a SJL sin pensar que vería al árbol navideño del distrito con una malla, que muchos confundieron con papel crepé, ya que en años anteriores se usó otro tipo de material con mayor presupuesto.

Algunos internautas vieron la escena y señalaron que quizás el alcalde estaría promoviendo el ser "más amigables con el planeta" y no contaminar el ambiente, ya que el curioso árbol estaba lleno de pequeños globos que simulaban las esferas coloridas, papeles que llevaban las siglas del distrito y algunas con formas de estrellas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y en pedir a todos que aprendan a cuidar su distrito, ante las recientes denuncias del caos que se armó en la inauguración del Mall Aventura.

"Jajaja todo lo saquean a las horas", "ahorita se llevan el papel crepe", "el año pasado si estaba bonito", "este alcalde es un tacaño", "y si llueve", "jajaja no creo ah", "ahorita se llevan el papel para trabajo del colegio", "ojalá y lo cuiden", "mañana ya no amanece", "no es papel crepe es malla pero debieron comprar la la verde oscura", "eso es malla. no es papel, al menos eso no se van a robar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.