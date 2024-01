Novios llegan a su boda en dos tractocamiones en Juliaca y usuarios reaccionan: "Potencia mundial"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video donde una pareja de novios llegaron a su boda subida a dos tractocamiones que iban bien decorados para el día más especial de sus vidas, en Juliaca.

Muchas parejas viven divertidas experiencias y al saber que su relación es estable deciden dar el siguiente paso: ¡casarse! Es por ello, que esperan que el día en que unan sus vidas para siempre sea el más perfecto de todos y que cada uno de sus invitados se lleve un grato recuerdo, por lo cual no dudan en realizar algunas actividades fuera de lo común.

En el material audiovisual, de solo 41 segundos de duración, se ve el preciso momento en que dos vehículos de carga pesada llegan hasta la Plaza de Armas de Juliaca con adornos en flores y además se leían los nombres de los recién casados e incluso tenía algunas coronas para identificar quién iba dentro.

La pareja fue identificada como Alexander y Lizeth, quienes iban acompañados de sus familiares, que estaba muy felices sacándoles fotos para recordar el grandioso momento.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja de novios por demostrar estar felices con su relación.

Por otro lado, se mostraron impresionados por los costosos regalos que recibieron en su boda, poco visto en otros eventos, por lo cual, aprovecharon en pedir conseguir un novio de esa localidad.

"Otra cosita es Juliaca", "para que vean y soporten", "Juliaca potencia mundial", "ojalá encuentre un juliaqueño con amor, honesto, fiel y con tractocamiones", "yo quiero así mi boda", "definitivamente somos potencia mundial", "¿quién dice que no hay plata?", "¿algún juliaqueño soltero?", "este año me caso proque me caso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.