"¡Qué tal huecazo!": Joven se sintió estafado de la peor forma al comprar King Kong en Chiclayo

"Lo barato sale caro" es una de las frases más escuchadas cuando vas a comprar algo; sin embargo, este no fue el caso de nuestro joven protagonista, quien por ahorrarse unos soles, terminó siendo estafado de la peor manera al comprarse "un delicioso" King Kong.

El clip viral titulado: "Nunca más" le pertenece a la cuenta de TikTok: @maralessito quien muestra la decepción de un joven que compró una unidad de King Kong cuando estuvo de paso por Chiclayo.

El muchacho cuenta su historia y dijo haber viajado a Piura y tras su paso por la región Lambayeque se dispuso a comprar un dulce característico de la ciudad, a lo que se dejó encantar por el precio que era asequible a su bolsillo. Sin imaginar lo que vendría después de adquirir "ese manjar".

"Me fui a Piura de viaje y de regreso por Chiclayo me compré este King Kong algo cómodo, ¿pues no?", comenzó diciendo el tiktoker a sus seguidores.