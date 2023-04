"¡Qué ternura!": Trabajador enterneció las redes por ayudar a un perrito de la calle

07/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El Perú vive unos meses de intenso calor en la costa del país. Cientos de personas expresan su incomodidad por las altas temperaturas, pero muy pocos se preocupan por las condiciones en las que viven los perritos de la calle.

Es así como un video publicado en TikTok, por la cuenta de @rowena.com.pe, nos muestra el agradable baño que disfrutó un pequeño perrito gracias a una cisterna.

El trabajador de la cisterna se encontraba regando las plantas de una avenida, pero cuando ve a un perrito en el insoportable calor, decide usar la manguera para echar agua al perrito, quien no dudó en brincar de alegría.

Seguidores reaccionan al video

El video titulado "Por si tuvieron un mal día", se hizo viral y logró 7 millones de reproducciones y un millón y medio de 'me gusta'. Además, cientos de usuarios no pudieron evitar dejar un comentario.

"Con solo esa acción lo hizo feliz", "Te amo, perrito que disfruta del agua", "Dios bendiga a esta persona que hizo feliz a un angelito", "Perro feliz, yo feliz", "Los animales me hacen ver que hay muchas cosas que podemos apreciar", "Me dieron ganas de llorar", "perrito bañándose, hombre ser feliz", "yo fue el señor cisterna y me quedo ahí todo el día echándole el agua al perrito", "gastaría todo el agua solo para verlo feliz", "Dios bendiga a esta persona que hizo feliz a un angelito", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

"Al fin el presupuesto municipal usándose como se debe", "te quiero perrito acuático", "tan lindos que son y yo no sé por qué la gente les hace daño", "tan inocente", "mira una hermosura", "te quiero perrito que quería que lo mojaran", "y aquí a mis perros los tengo que andar persiguiendo para bañarlos", "y así es como nos damos cuenta que la felicidad está en las pequeñas cosas", "te año señor que alegra el perrito", "cómo alegrar tu día en tan solo unos segundos", "ojalá a mi perro le gustara el agua", comentaron otros seguidores de la plataforma china.

¿Cómo puedes ayudar a los animales de la calle?

Si encontraste un animalito indefenso en la calle y tratas de auxiliarlo, recuerda acercarte con cuidado y dejar que se acostumbre a ti de a poco. Puedes ofrecerle comida o estirar tu mano para que lo huelan. Puedes llevarlo a casa o a algún refugio u ONG, un hogar provisional haciendo uso de tu perfil en las redes sociales.