Quería sorprender a su novia con una cena romántica y ella se desilusionó: "El peor cumplemés de mi vida"

29/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Algunas personas quedan contentos con celebrar sus aniversarios de relación juntos, sin importar el lugar o los regalos, sin embargo, esta vez no fue el caso para una joven mendocina que se mostró indignada al descubrir que su novio la llevaría a una cena romántica debajo de un puente.

No le gustó la cita

En el material audiovisual compartido en la plataforma de TikTok, la joven argentina, Guadalupe Coria, se muestra preocupada al descubrir que su novio decidió invitarla a un lugar muy especial para él para festejar un nuevo mes de relación.

Aunque el chico se ve muy ilusionado y feliz por compartir un momento especial al lado de su ser amada, a ella se le ve un rostro de preocupación al ver que llegan a un puesto de venta de choripán debajo de un puente.

"Quizás es algo que nunca hemos contado, pero en Mendoza hay un destino gastronómico bastante buscado que son los choris debajo del puente", comenta la joven, mientras se acerca al puesto ambulante.

La llevó por choripán

Cuando comienzan a pedir los choripanes, la joven se muestra un poco fastidiada por el humo de las parrillas y no dudó en expresar cómo se sentía por la cita romántica que planeó su novio.

"No puede ser amor que me hayas traído acá. Es el peor cumplemés de la vida", dijo Guadalupe. "No hay normas de higiene, no hay bromatología, sólo hay huevo y corazón", exclamó la joven en el video de un minuto y 13 segundos de duración.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó opiniones divididas, donde algunos usuarios tomaron con buen humor la escena, mientras que otros criticaron la actitud de la joven por exponer a su novio por llevarla a cenar debajo de un puente.

"Me ofrezco como acompañante mi rey", "no es la indicada", "hermano corre, que ahí no es", "feliz de la vida si mi marido me lleva a comer ahí", "a todas de novias nos llevaron a comer bajo un puente choris, me casé y no fui más", "no es dónde, es con quién", "hasta Wanda Nara fue a comer un chori, o sea amor de dónde saliste vos?", "¿cómo va a decir que es el peor cumplemés si ese es el lugar más romántico que hay en Mendoza?", "esa mujer no te merece, ya te demostró que cuando todo sea lujos bien, pero si no ya dejó de ser tu compañera", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena protagonizada por la joven argentina causó gran controversia por mostrarse 'fastidiada' por ir a cenar debajo de un puente con su pareja.