Perrito se cuela en concierto de BTS en Perú, pero seguridad lo saca del lugar: "El firu ARMY"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Las ARMY llegaron al Estadio San Marcos con toda la emoción del mundo para ver a BTS, pero no contaban con que un pequeño peludito también se apuntaría al conciertazo. El perrito apareció dentro del recinto, sorprendió a los fans y terminó protagonizando una escena que dio de qué hablar en redes sociales.

Perrito se mete al concierto de BTS

Este miércoles 7, miles de fans se dieron cita en el Estadio San Marcos para cumplir el gran sueño: ver por primera vez en nuestro país a los chicos de BTS.

La emoción estaba a mil, los fanáticos cantaban a todo pulmón y todo iba viento en popa. Sin embargo, entre tanta euforia apareció un invitado que nadie tenía en mente: ¡un perrito!

Sí, así como lo lees. Mientras todos hacían sus colas en los controles, este perrito logró burlar la seguridad y se dio el lujo de dar una vuelta VIP por el estadio.

El momento quedó captado en video, explotó en las redes sociales y, obviamente, desató una verdadera ola de comentarios. Varios se tomaron el asunto con humor y hasta lo bautizaron como un ARMY de cuatro patas.

Pero la cosa no quedó ahí. Aunque su aparición causó sorpresa y sacó más de una sonrisa entre los fans, la aventura del perrito no duró demasiado. Según las imágenes difundidas, miembros del personal de seguridad terminaron retirándolo del recinto.

BTS hizo vibrar el Estadio San Marcos

Mientras el perrito se ganaba su minuto de fama, BTS hacía de las suyas sobre el escenario. El grupo surcoreano arrancó su primera presentación en Lima como parte de su gira mundial ARIRANG, desatando la locura entre sus ARMY.

El concierto empezó aproximadamente a las 8:00 p. m. y tuvo de todo para dejar a las ARMY con la garganta hecha polvo de tanto cantar. Entre los temas que sonaron estuvieron Run BTS, MIC Drop, Fire e IDOL. Y, por si fuera poco, el grupo también sorprendió con un encore que incluyó canciones como HOME y Outro: Wings.

Los integrantes tampoco dejaron pasar la oportunidad de conectar con el público peruano. Durante sus intervenciones, soltaron algunas frases en español y se ganaron todavía más aplausos.

Y ojo, que la fiesta todavía no termina. BTS tiene dos fechas más en el San Marcos, este viernes 9 y sábado 10, así que el ARMY todavía tiene chances de seguir disfrutando con ellos.

Así, el primer concierto de BTS en Perú no solo dejó a miles de ARMY felices por ver a sus ídolos, sino también una anécdota de lo más curiosa. Un perrito se coló en el Estadio San Marcos, se volvió viral por su inesperada aparición y terminó siendo retirado por el personal de seguridad.