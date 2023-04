"Salvado pero a qué costo": Hombres usan excavadora para rescatar a un perrito

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se muestran distintas historias conmovedoras y de inspiración, donde las mascotas son las protagonistas. En varios países se ve cómo las personas rescatan y adoptan a los animalitos de las calles y otras buscan la forma de brindarles una mejor calidad de vida.

Es así como un video publicado en la plataforma china de TikTok, conmovió a muchos de sus seguidores al ver una tierna escena donde un perrito fue rescatado.

En el material audiovisual se visualiza a un perrito que cayó en el hoyo lleno de arena de una obra de construcción, muy asustado buscando la forma de salir de ese lugar. La escena nos muestra cómo trata de trepar en las paredes de arena sin ningún logro. Por ello, un grupo de trabajadores que se percataron del animalito decidieron ir a su rescate.

"Algunos señalaron que debieron de tener más cuidado en el rescate"

Al ver que el perrito se encontraba demasiado asustado, los obreros usaron una excavadora y esperaron a que el indefenso animalito se suba en él. En su primer intento, al ver que 'Firulais' logró subir al 'brazo' de la máquina lo van acercando a la superficie, pero un mal movimiento del animalito hace que caiga nuevamente al hoyo.

Sin embargo, los trabajadores no se dan por vencidos e intentan nuevamente que el perrito suba a la excavadora. Se ve cómo el animalito da vueltas y decidido sube, permanece quieto y espera a que se encuentre muy cerca de la superficie para brincar y salir sano y salvo en una zona segura, pero la escena final causó críticas por parte de los seguidores de las redes sociales al ver que el perrito fue lanzado en el aire, antes de que llegue al piso.

"Salvado pero a qué costo": reacciones al video viral

Como era de esperarse, la tierna escena se volvió rápidamente viral en redes sociales y generó cientos de comentarios de personas que se mostraban agradecidas por la ayuda brindada por el grupo de trabajadores hacia el indefenso animalito.

"Cuando te hacen un favor de mala gana", "rescatado, pero a qué costo", "mi primer sentimiento (fue) de ternura y al final me dio rabia", "no iba a morir en el agujero, pero sí en el rescate", "lo sacan del hueco y luego lo dejan caer como si nada", "bueno, por lo menos no fue tan alto", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.