Vendió todo y viajó más de 2000 km por amor, pero descubrió que la mujer fue creada con IA

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre no dudó en vender todas sus cosas y viajar más de 2000 kilómetros para encontrarse con la mujer que conoció en línea, pero terminó descubriendo de que ella nunca existió y era un avatar creado con inteligencia artificial (IA).

Vendió sus pertenencias para comenzar una nueva vida

Algunas personas no dudan en hacer locuras por amor. Es así como se dio a conocer el caso de un hombre de 49 años de edad, identificado como Edimar Rocha Martins, albañil de profesión.

De acuerdo a la historia que se volvió viral y generó el debate en las redes sociales, el hombre, oriundo de Imperatriz, tomó una drástica decisión convencido de que había encontrado a la mujer de sus sueños en internet, precisamente por Instagram donde se dio cuenta de que contaba con más de 300 mil seguidores.

Tras conocerse, la mujer le prometía una vida nueva en el campo y estabilidad económica, por lo que Rocha Martins no dudó en vender sus pertenencias, dejar atrás su vida y realizar un viaje de 36 horas en colectivo el 9 de octubre.

Apaixonado por uma Mulher gerada por IA; Edimar Rocha Martins, de 49 anos, deixou a cidade de Imperatriz, no Maranhão, e viajou mais de 2 mil quilômetros até Belo Horizonte.



Ao chegar em Minas Gerais descobriu que a tal mulher não existe no mundo real.

A IA apenas enviava... pic.twitter.com/JIldV2BQP3 — Josias Lima 🟨🟩🟦 (@PrJopelim203) October 13, 2026

La mujer de sus sueños no existía

Sin embargo, al llegar a su destino, a la capital de Minas Gerais el domingo 11 de octubre, al preguntar por el paradero de la mujer que conoció por redes sociales, nadie supo darle información.

Edimar relató que recorrió diversas zonas con fotos impresas de Jéssica, con el fin de hallarla. Ante falta de respuestas por fin averiguó una verdad que jamás imaginó: la mujer con la que había conversado durante meses no existía y las imágenes que había visto correspondían a un avatar creado mediante inteligencia artificial (IA).

"Ya había caminado por todos lados con varias fotos, mostrándolas y preguntando si alguien conocía a esa persona. Todos me decían que no, así que me sentí engañado", contó el albañil a The Sun.

Según el medio inglés, el hombre afirmó: "Vine en busca de la felicidad. Tengo 49 años y estoy divorciado". La decepción resultó doble, dado que el albañil utilizó todos sus ahorros para costear el trayecto y emprendió un recorrido de 2000 kilómetros con tal de conocer a la joven que lo encandiló con su belleza.

Desamparado, tuvo que acudir a un refugio para migrantes, desde donde gestionaron su regreso a casa. El hombre aseguró que jamás sospechó de una estafa porque nunca le pidieron dinero, por el contrario, según alega, le prometieron apoyo económico.

Creador del avatar de la mujer niega conocerlo

Tras viralizarse el caso, la cuenta original de "Jessica" publicó un nuevo video donde el propio avatar aclara haber sido creado con IA con fines comerciales, para divulgar productos. Su creador asegura que nunca habló con Edimar Rocha.

El caso de un hombre que no dudó en vender todas sus cosas para conocer a la mujer de sus sueños, que terminó siendo creada con IA, generó una ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su sorpresa por la historia y alertaron sobre los peligros de confiar ciegamente en perfiles que se conocen únicamente mediante internet.