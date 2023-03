22/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No les importó que los estuvieran grabando! El popular juego, "si te picas pierdes", se ha convertido en tendencia en estos últimos años debido al auge de las redes sociales y la exposición masiva de los influencers en plataformas como TikTok o Instagram.

Algunas personas, por ganar una cierta cantidad de dinero propuesta por el moderador, increpa a su pareja todo lo que tiene pensado y, sobre todo, guardado contra ella. Es por eso, que hay un caso que ya cuenta con cerca de 1 millón de vistas en la popular red social china.

Enamorados terminan por haberse dicho de todo en juego

Jóvenes se lanzaron sus secretos más íntimo y uno de ellos se picó.

Por consiguiente, el video compartido por la usuaria 'Reyna del paraíso' (@brithanyzambrano577) se puede observar cómo dos jóvenes son convencidos para decirse todas sus verdades por únicamente S/ 100 soles.

El duelo entre ambos empezó con una frase en el que la muchacha alude que su enamorado no obtiene "resultados" luego de estar unos cuantos meses en el gimnasio. "¿Qué se siente llevar dos meses en el gimnasio y no tener resultados?", empezó.

A lo que el joven prosiguió diciendo que tenía más sesiones de entrenamiento con la "tía" de su novia; dejando atónita a la moderadora. "¿Qué se siente saber que yo hago más cardio con tu tía que contigo?", expresó.

Tras el ataque mutuo, comenzaron a revelar diversos "secretitos" que conllevó a que se insultarán y mencionen diferentes pasajes de su vidas que quedaron captados en cámara y s convirtieron en tendencia rápidamente.

Al finalizar el clip, se ve como la señorita, pierde la paciencia ante los dichos del hombre, provocándole un empujón en el pecho y jalando su polo; dando a entender que su relación había finiquitado para siempre.

Algunos internautas aprovecharon el momento para brindar sus comentarios y apuntaron que "para este tipo de espectáculos" es preferible no estar con alguien, ya que se pueden lastimas ambos.

Otros, añadieron que la mujer no supo como lidiar con los dichos de su pareja y que ese fue el motivo de su accionar.

"¿Qué hacen juntos?", "Para ese tipo de cosas, es mejor no tener pareja", "¿No era un juego? ¿Por qué se enojan?", "Si van a terminar enojándose, no acepten jugar entonces", "En 2 meces muy difícil que note cambios", "Lo bueno de jugar ese juego es que se dice la verdad y pues dices: es hora de marcharme!", "Yo quiero que me pongan con mi flaco, nunca me los encuentro", "Ella tiro con todo su dolor y no aguanto", fueron las diversas opiniones vertidas por los cibernautas.

De esta manera, esta pareja perdió el control al revelar sus más íntimos secretos a través del conocido juego, "el que se pica pierde".