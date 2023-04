"Siempre estaré agradecido con mis padres": Joven brinda emotivo mensaje

Los exámenes de admisión son una de las pruebas más importantes para muchos jóvenes para lograr alcanzar una vacante para estudiar una carrera profesional. En el proceso de sus estudios siempre están sus padres brindando todo su apoyo y motivación para que no dejen de lado sus sueños.

Es así como la historia de Alexis Guevara Salazar, un joven de 20 años, conmovió las redes sociales al conocer el emotivo mensaje que dio a sus padres tras dedicarle el primer puesto a la Medicina Humana de la Universidad Nacional del Santa, en Áncash.

Alexis no dudó en ningún momento en sentirse agradecido con sus padres por todo el apoyo emocional que les brindó para convertirse en un profesional.

"Sí, mis padres siempre me dijeron que tenía que ser más, que logré salir adelante y lo estoy logrando", dijo el joven emocionado por su logro académico.

Además, Alexis manifestó que sus padres siempre fueron su motivación para salir adelante, tras conocer la historia de su papá, quien no culminó sus estudios.

"Ver cómo se desgasta, ver todo el esfuerzo que hace, porque en su momento decidió no estudiar. A veces uno dice que los estudios no son nada, pero sí, más adelante me va a servir bastante. (...) Yo dedico a mis padres este ingreso a la universidad. Lo celebramos yéndonos a comer", señaló al contar que se siente agradecido con su papá, quien se trabaja como albañil para poder ayudarlo a solventar los gastos de casa.