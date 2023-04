"Gracias por todo mamá": Joven sorprendió a su madre con un regalo inolvidable

14/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las madres siempre se han esforzado por brindar lo mejor a sus hijos, cuidado en tiempos difíciles, celebrado sus logros y en cada momento especial de sus vidas. Por ello, muchos hijos buscan la forma de retribuir todo su amor.

Es por ello, que el video publicado por el usuario @nicoobecc, en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos en las redes sociales a ver el peculiar regalo que da un hijo a su madre.

El chico compartió el tierno video, donde contó el 'story-time' de la sorpresa que tenía para su mamá. "Después de pintarlo, se lavó entero para entregarlo", dijo. Asimismo, manifestó que aunque ella muchas veces decía no querer nada, siempre es lindo tener un gesto con ella.

"Disfruta tu regalo, que te lo mereces"

El joven señaló que su madre siempre estuvo apoyándolo en todo, en cada decisión de su vida y nunca lo dejó abandonar sus sueños.

"Ella quería unos zapatos para su cumpleaños, por lo que le llevé unos usados y feos, pero tenía algo más preparado... era momento de hacer feliz a mamá: un auto"

Su madre no podía creerlo, y abrazó a su hijo emocionada cuando vio el auto estacionado a la vuelta de la casa. Los dos fueron a pasear minutos más tarde, donde su progenitora no dudó en demostrar sus habilidades de manejo.

La historia sorprendió a todos: reacciones del video viral

Como era de esperar el video se viralizó en distintas redes sociales y medios de comunicación, logrando superar 350 mil reproducciones y más de 30 mil 'me gusta', además de cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el emotivo gesto que tuvo el joven hacia su madre.

"Sos un hombre con todas las letras", "el sueño de todos los pibes", "es una buena meta la que tienes", "nuestros padres siempre deben ser nuestra prioridad", "yo compré mi casa, en 2017 con 32 años, nunca viví ahí. Le di las llaves a mis viejos y me fui a alquilar, nunca pudieron comprarla pero sí educarme", "sos un hombre, con todas letras, felicidades por cumplir el sueño de muchos, hacer feliz a su vieja", "la madre es lo más grande que uno tiene, crack te felicito", "tu amor por tu madre me llena de amor", "¡cuánto amor ha dado esa maravillosa mujer para recibir a cambio tanto! Hermoso por donde se lo mire. Los felicito", "me hubiera encantado brindarle tanto a mi vieja, hace 2 semanas que se me fue", fueron las reacciones de los usuarios de TikTok, al sentirse conmovidos por la escena.