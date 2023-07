"Siguieron la receta de Mr. Peet": Universitarios quisieron preparar aguadito y les salió arroz con pollo

01/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchas veces uno pronostica algo, pero sale lo contrario. Sin embargo, ¿ello podría ser posible con la comida? Este es el caso de unos universitarios que un día cualquiera quisieron poner a pueba sus dotes en la cocina y se dispusieron a preparar un rico aguadito, pero les salió todo lo contrario. El arroz con pollo fue muy criticado en TikTok.

"¡Cómo es posible este suceso!"

El clip viral titulado: "Cosas de estudiantes de ingeniería cuando viven solos y cocinan" le pertenece a la cuenta: @estudiante_de_ing.civil y nos muestra el resultado final después de cocinar su "aguadito".

Ante la creciente popularidad del programa "El Gran Chef: Famosos", muchas personas no dudan en poner en práctica las variadas recetas que se dan a conocer, noche a noche, en el show de Latina. Sin enbargo, en algunos casos no es lo mismo "lo pronosticado a la realidad".

Unos universitarios ávidos de preparar una sopa, recopilaron los ingredientes que lleva un 'contundente' aguadito: zanahoria, arverjita, choclito, pimentón, cebolla criolla, culantro molido, espinaca, especias, pollo, arroz, entre otros insumos.

Ahora, lo que faltaba era ponerle "manos a la acción" en la preparación del platillo. Sin embargo, lo que tenía que quedar "como sopa" les terminó quedando como segundo.

"Queríamos hacer aguadito y salió arroz con pollo xd", es la descripción que acompaña el corto.

Reacciones ante el video viral

El material audiovisual difundido en TikTok cuenta hasta el momento con miles de reproducciones, 19.9 mil reacciones, 1306 comentarios y 2474 compartidos.

Como era de esperarse, muchos usuarios tomaron con humor lo compartido en la plataforma china y lanzaron sus mejores respuestas sarcásticas: "pa' la próxima hagan arroz con pollo para que salga aguadito xd", "siguió la receta de Mr. Peet", "es que solo aguadito no llena... Está mejor arroz con pollo", "¿Mr. sentencia?", "quería hacer arroz con huevo y me salió chaufa xd".

Otros se identificaron con la situación vivida por los jóvenes del viral: "mi primera ve cocinando arroz con pollo y me salió aguadito jajaja", "jajajaja literal me río, porque sé que cuando cocino a mí también me sale así", "yo quise hacer arroz con pollo y me salió aguadito jeje, es comida igual", "pensé que era la única que le pasaba esas cosas... xd xd xd", son algunos de los comentarios en TikTok.

De esta manera, queda comprobado que no está demás guiarse de un recetario o tutorial de cocina para que al cocinar comida criolla no les salga arroz con pollo en vez de aguadito; tal como les sucedió a unos jóvenes universitarios.