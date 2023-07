Jimmy Santy fue el segundo eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy feliz"

Jimmy Santy fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos' y se convierte en el segundo participante que abandona la competencia. Esto tras no cumplir con el reto culinario que le habían encargado.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos', António Pavón, Mr. Peet, Junior Silva y Jimmy Santy se enfrentaron en una "noche de eliminación" debido a que en los programas anteriores no habían alcanzado el desempeño deseado en sus platillos.

El primer plato de la noche consistía en preparar humitas. Luego de que los participantes prepararan este postre, los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio decidieron que el popular 'Pollo Gordo' había cocinado la mejor humita y por ende era acreedor del beneficio de la noche.

Cabe resaltar que dicha ventaja consistía en tener la ayuda de la 'Mamá de los pericotitos' por 10 minutos en la preparación del segundo plato a cocinar.

Posteriormente, los 4 participantes se llevaron una gran sorpresa al enterarse que el segundo platillo a preparar sería una Pachamanca a la Olla con salsa de Uchucuta, pues ninguno de ellos había cocinado esa comida antes.

Los concursantes tuvieron 80 minutos para realizar dicha preparación, teniendo en cuenta que uno de ellos quedaría eliminado del concurso. Luego del tiempo previsto los 3 jueces degustaron dicha comida y debatieron el resultado en estricto privado.

Inmediatamente después de que Masías, Rossinelli y Bocchio llegaran a una conclusión, fueron al set principal donde ya se encontraban los participantes muy nerviosos esperando los resultados.

Giacomo indicó que el primer salvado de la noche sea Junior Silva quién quedó sorprendido y dijo que este era su "punto de inicio" para los siguientes programas. Posteriormente la jurado Nelly mencionó el nombre de Antonio Pavón quién saltó de alegría y le dio un beso en la mejilla a la jueza.

Finalmente, la decisión de quién se quedaba en la competencia y quién sería el eliminado recaía en Javier Masías, que tomó la decisión de que Jimmy Santy sea el segundo eliminado de la temporada.

"Yo me voy feliz de la competencia porque he representado a millones de personas de la cuarta edad casi porque yo tengo mas de 78 para 80 o mas quizá tenga pronto. Así que amigos me voy feliz gracias gracias a todo y acuérdense que Jimmy Santy y su 'Chin Chin' los ama bye bye"