¡Creatividad peruana! Joven almuerza con S/5 y se vuelve viral en las redes sociales

En los últimos días se volvió viral un video donde un joven muestra como solucionó rápidamente su problema de no tener algo para comer, al salir a la calle a comprarse un almuerzo que le costó S/5.

En medio de la adversidad, la creatividad puede desplegar sus alas y sorprendernos con soluciones ingeniosas. Tal es el caso de un hombre peruano que se encontró con tan solo S/5 en su bolsillo para su almuerzo. En lugar de rendirse decidió enfrentar el desafío con astucia y determinación.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario protagonista @Poolmatta, calculó cuánto dinero le quedaba para comer, se quedó en shock al notar que solo le quedaba una moneda. No obstante, se le ocurrió una excelente idea para resolver este enorme problema. Para ello, tomó su táper y salió a la calle para comprar sus alimentos.

Buscando opciones asequibles y sabrosas, recorrió diferentes establecimientos hasta dar con una peculiar solución: "¡Solo en Peruyork!", exclamó al encontrar una pequeña carretilla de comida callejera que ofrecía platos deliciosos a precios accesibles y logró adquirir un ceviche de pota al paso con un exquisito chicharrón, que provocó a los internautas de la red social china.

Como era de esperarse, los usuarios de TikTok se pronunciaron sobre la anécdota del joven y aseguraron que en años anteriores se podía comprar más cosas en el Perú con esa cantidad de dinero.

"Pensé que iría a un comedor", "En mis tiempos del colegio, me llevaba mi plato y pedía uno de S/3. Asu, y ese era el almuerzo. Ahora, mínimo en carretilla sale de S/6", "Ese es Perú", "Eso me da para una salchipapa en la tía veneno", "S/5 me cuesta mi combinado de chanfainita con tallarín, huancaína, arroz con pollo, ceviche y trigo", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas en la plataforma china.