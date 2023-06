¿Sin leche de tigre? Ecuatorianos generan controversia al afirmar que el ceviche no es peruano

28/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Actualmente, el origen de uno de los platos bandera del Perú genera el debate con el país hermano de Ecuador, quienes afirman que este platillo es 100% de su país, tal como lo señalan un grupo de jóvenes en el video compartido por la cuenta de malandromagno, en la plataforma asiática de TikTok.

¿Sin leche de tigre?

En el material audiovisual de 58 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven aparece y grita que el ceviche es 100% ecuatoriano, junto a otros amigos suyos en una playa de su país.

En una siguiente escena nos muestra a un cocinero de su localidad para realizar la preparación y señala que "el ceviche original no lleva leche de tigre, sino tomate, hierbita, cilantro, limón, sal, chifle y pimiento", generando el asombro de muchos peruanos seguidores de la cuenta en redes sociales.

Además, el joven mostró que a su preparación también se le agregan ostras, algo que sin duda es una versión completamente diferente a la realizada por los chefs peruanos. Asimismo, el chef ecuatoriano indicó que su preparación no lleva camote ni yuca.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron disconformes con la afirmación del joven ecuatoriano al señalar que el ceviche es original de su país.

"Se ve muy bien el cado de mariscos", "un ceviche se prepara a base de limón, no de tomate (risas)", "en Ecuador nació el ceviche, les guste o no", "solo basta ver la crítica internacional para saber cuál es el ceviche real", "soy de Argentina, pero el ceviche es peruano", "el ceviche es peruano en toda Sudamérica y en cualquier parte del mundo", "soy de Chile y nunca he escuchado un ceviche ecuatoriano", "el ceviche más rico es el peruano", "solo hay un ceviche en el mundo y es peruano", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así, como muchos ciudadanos de distintos países de Latinoamérica no dudaron en mostrarse a favor de que el ceviche es peruano y no como lo afirman los chicos del video que generó gran controversia en distintos medios de comunicación.

De esta manera, el video de Malandro Magno, generó opiniones divididas al gritar que el ceviche es 100% ecuatoriano y que no tenía "comparación" con el que se prepara en el Perú.