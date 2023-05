Españoles al probar por primera vez la comida peruana: "Otro nivel, esta comida es espectacular"

27/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La comida peruana es una de las mejores del mundo indiscutiblemente, y eso lo hicieron saber unos ciudadanos españoles al probar por primera vez platillos de nuestra variada gastronomía. Las reacciones se hicieron virales en Tik Tok.

"Comería todo el día"

Los recién llegados probaron diversos platillos icónicos de nuestro país y no dejaron de elogiar "lo bueno que se come aquí". Entre los platos que deleitaron se encontraron: salsa criolla, el pan con chicharrón, jamón del país, rocoto relleno, papa rellena, causa limeña, el ceviche, anticucho, seco, patita con maní, entre otros.

El clip viral titulado: "Españoles prueban por primera vez la comida peruana y quedan encantados" le pertenece a la cuenta de Tik Tok @rickytorres335.

Un grupo de españoles da a conocer sus opiniones sobre la comida peruana, y tras probar más de 10 platos en un restaurante de comida nacional en España, no dejaron de elogiar 'el buen comer' de nuestra gente.

Una pareja al probar la salsa criolla la calificaron de "muy buena, me gusta picante", uno de ellos al comer el pan con chicharrón no dudaron en decir que por ellos lo comerían todo el día "espectacular: desayunar, comer y cenar"dijo.

"Está calientito y pica. Está buenazo". "Es uno de los rocotos rellenos más ricos y deliciosos que he probado hasta ahora", expresaron al probar el rocoto relleno y el tiktoker del video recordó por qué escogió al Perú como destino para pasar sus vacaciones y elogió a la "Ciudad Blanca" de Arequipa.

La infaltable causa rellena fue calificada por una de las jóvenes españolas como "un montón de texturas" irresistibles al paladar.

Lo mejor de lo mejor vino cuando probaron nuestro plato bandera, el ceviche. "Otro nivel, esta comida es espectacular" ,"el contraste de diferentes sabores y texturas", "cómo puede ser que me haya perdido esto tantos años", dijeron los acompañantes del influencer tras comerlo.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas por el usuario de Tik Tok cuentan con miles de reproducciones, 32.3 mil me encanta, 813 comentarios y 714 compartidos.

Como era de esperarse, se generó una ola de comentarios por parte de los cibernautas, los más importantes son los siguientes: "la comida peruana es la más deliciosa del mundo, la comida peruana es la combinación de muchos sabores", "no es lo mismo comerlo en Barcelona que en Lima, mi bro", "son casi la 1 a.m. y ya me dio hambre, la comida peruana es todo lo que está bien en esta vida".

La comida peruana es de otro nivel, sin lugar a dudas, y así lo comprobaron un grupo de jóvenes españoles que por primera vez comieron nuestros platillos en un restaurante peruano en su país natal. A sentirnos orgullosos, peruanos.