"¡Soldado caído!": Joven intentó recuperar a su ex con mariachis, pero fue sorprendido

21/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Superar una ruptura amorosa toma tiempo, pero al parecer, un joven no pudo olvidar al "amor de su vida" y decidió encontrar la forma de poder reconquistar su corazón llevándole una gran serenata, pero al llegar a la casa de su expareja se encontró con alguien inesperado.

Lo dejó en shock

En el video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, compartido por el influencer, Carlos Martos, se ve el preciso momento en que un joven, con una camisa blanca y un ramo de flores en sus manos, llega muy emocionado hasta la puerta de la casa de su expareja para dedicarle una tierna serenata.

"Te amo Juliana. (...) Quiero volver contigo", se le escucha decir al joven, mientras que las personas que presenciaban su 'acto de amor' pedía que la mujer bajará del segundo piso de su casa. Sin embargo, su emoción cambió por completo al conocer la respuesta de su amada y al ver quién salía con ella al balcón.

"¿Qué hablas?, no tenemos nada de qué hablar", respondió la mujer indignada frente a los músicos y el joven, pues ya no tenía intenciones de recuperar su relación. Pero lo que mayor sorpresa causó en todos fue el ver que otro chico salía al balcón y a reclamarle por dedicarle una serenata a la joven, ya que se trataría de su nueva pareja.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios criticaron la actitud del joven enamorado por no "olvidar el pasado".

"Él es mejor que el otro novio de la chica", "la chica como que no", "paltas", "soldado caído", "él la trató mal y se arrepintió tarde", "otro más que se une a Temach", "así como llega el amor, se termina", "ella después se va arrepentir, después te llegará llorando a ti cuando sea demasiado tarde, cuando ya se te acabe el amor por ella, suerte", "eso no tiene perdón", "soldado caído y bien rechazado", "no vale la pena, ya encontrarás a alguien", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, la escena que se volvió viral rápidamente donde el joven, que buscaba reconquistar a su exnovia, quedó en shock al ver que ella ya lo había olvidado con otro y su serenata con mariachis no tendría efecto.