"Solo pasa en Perú": Pollerías en SJL se pelean con carteles publicitarios por clientes

11/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los emprendedores del país siempre hayan formas de captar la atención de clientes, y más aún cuando se presenta una competencia, pero lo ocurrido en San Juan de Lurigancho (SJL) roza lo cómico, debido a que tres pollerías parecen pelear mediante carteles publicitarios por atraer compradores.

Un video de TikTok permitió observar esta situación, lo que generó gran revuelo, pero en su mayoría por los escandalosos precios del pollo a la brasa, ofrecido desde casi 6 soles.

Insólita competencia

En el metraje subido por el usuario @peruanadas1, se aprecia que son tres locales los que venden la porción de pollo a la brasa a un precio sumamente bajo. El primero que se muestra es Gaby's Chicken, que ofrece el producto a 5.99 soles.

El segundo, de nombre Yony's, lo ofrece a 6.99 soles, mientras que el tercero colocó su porción del plato más consumido del Perú a 7.99 soles. La competencia de precios se hace aún más particular, debido a que todos los avisos se ubicaban en el rango de una cuadra.

Dicha situación despertó la curiosidad de los usuarios de la red social, que consultaron donde quedaban los establecimientos, y al conocer que quedaban cerca a la estación Santa Rosa, de la Línea 1 del Metro de Lima.

Usuarios reaccionan

Si bien muchos de los comentarios eran criticando y cuestionando la calidad de los productos ofrecidos, otros usuarios se tomaron la situación con bastante humor, indicando que esta clase de cosas "solo pasan en Perú".

"Solo pasa en Perú", "Alguien que viva por ese lugar que diga si es cierto y qué es lo que sirven, me da curiosidad", "¿A cuál de las 3 me recomiendan ir?", "Qué barato, por mi barrio está como 26 soles", "En mi cuadra está 15 soles", "Cómo que 7 soles, entonces a mí me han estafado por mi barrio", fueron algunas de las opiniones más destacados.

Contando con un día propio -21 de junio- el pollo a la brasa es el plato de comida más consumido en todo el país, y aproximadamente hay unas 13 mil pollerías que ofrecen este producto en todo el territorio nacional.

