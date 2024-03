¡Sorprendente! Joven rompe en llanto y se niega a cumplir 30 años: "Esto a mí sí me duele"

29/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Cumplir más edad es algo que pasa para todos por igual, sin embargo, parece que algunas personas se resisten a ello, tal como le pasó a una joven llamada Carla, quien se ha vuelto viral en redes sociales por llorar al enterarse que está cerca a cumplir 30 años.

Es bien sabido que muchas personas temen al paso de los años y con ello, se hagan mayores. El cumplir más edad implica muchas responsabilidades, además de cambios físicos y emocionales, por lo que algunas personas aseguran tener el 'Síndrome de Peter Pan', un conjunto de rasgos entre las cuales resalta la necesidad de sentirse siempre joven y no madurar para afrontar la edad adulta.

Es así que, una joven llamada Carla, contó su cuenta de TikTok @carla.bucaran, que tiene mucho miedo a cumplir 30 años. Entre lágrimas, la joven contaba que aceptar su edad le resulta sumamente complicado y doloroso.

"Sabes, a mí me pueden poner todo tipo de comentarios, pero que me pongan: 'Pronto serás de 30 años'. Yo no quiero tener 30 años. No sé cómo me veré, pero no quiero. Esto a mí sí me duele", dijo Carla en un inicio.

En esa misma línea, comentó que tolera muchas críticas, pero no soporta que comenten sobre su edad. "No me duele que me pongan que estoy gorda, fea, que tengo la nariz fea. Eso a mí no me importa, a mí me importa que me pongan que parezco una señora", agregó.

Reacciones de los internautas

El video se volvió viral en redes sociales ya que en cuatro días acumuló un total de 50 mil 'me gusta' y 661 comentarios, además de casi 1 millón de reproducciones. Los internautas expresaron su opinión.

"Es un tema serio... Muy serio para algunas personas me incluyo. Algunos no lo comprenden por que no es un tema que les pueda pasar, pero es todo un tema", "Yo pensé que tenía más de 30", "Ay Carlita ya quisieran muchas de 20 verse como tú a tus 40 que estas en la flor de tu juventud. Te ves 10 años menos así como de 30 más o menos", se lee.

"Animo madre no se ponga así o le va a hacer mal en su presión", "Entonces, ¿qué vas hacer cuando tengas los 30? ¿Qué pasará?", "Dale gracias a Dios que te permite llegar a los 30's , otras personas no alcanzan ni a los 20,s. La mejor edad es estar vivos", agregan.

Es así que, Carla ha generado opiniones divididas en redes sociales ya que se niega a cumplir 30 años y hasta lloró por ello.