"Te acusará con su papá": Reclutador cuenta cómo fue su último proceso de selección

21/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos variadas historias de superación, consejos motivacionales, videos de entretenimiento y en este caso, sobre anécdotas de personas que trabajan en el área de recursos humanos en distintas empresas.

Es así como un video publicado por Frank Lau Endo, en la plataforma china de TikTok, generó la indignación de cientos de sus seguidores, al conocer su historia que pronto se volvió tendencia en distintos medios de comunicación.

Frank Lau es un joven reclutador que aprovechó un momento de su tiempo para grabar un video donde comentó lo que le había pasado en el proceso de selección que realizó hace poco.

"Y uno aquí queriendo que nos llamen para ir a trabajar"

Muchos jóvenes deciden mandar sus curriculum vitae para conseguir un trabajo y poder tener un ingreso económico. Sin embargo, Frank Lau señaló que todo iba bien en el proceso de selección que realizó, pero se sorprendió cuando el candidato 'ideal' que tenía, le dijo que antes de iniciar a trabajar debía consultarlo con su papá.

"Oye, pollo (al juguete que tiene en la mano), te cuento que hoy estoy muy estresado porque se abrió un proceso de selección que me llevó tiempo, sacrifiqué mi feriado de Semana Santa y cuando llamo al candidato me respondió que iba a pedir permiso a su papá para que inicie a trabajar. (...) ¿Cuándo se ha visto que una persona le pide permiso a su papá para entrar a trabajar?", comentó sorprendido e indignado el joven reclutador.

Por otro lado, los seguidores de la cuenta de TikTok también quedaron sorprendidos al ver que el reclutador hablaba con un pollo de juguete para poder desestresarse y sacar 'todo lo que tenía dentro' al vivir esa peculiar experiencia.

"Ya quisiera que me llamen de un trabajo": reacciones al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de visitas y comentarios de personas que no dudaron en señalar que reprochaban la actitud del chico que 'tenía que pedir permiso', porque actualmente existen muchos jóvenes que buscan la oportunidad laboral de sus sueños y que por algunas exigencias de las empresas no pueden conseguirla.

"Mientras otras personas están esperando la llamada ganadora", "yo solo quiero recibir esa llamada", "y yo rezando para que me llamen", "y una queriendo que la llamen con una noticia así", "sí me ha pasado, cuando faltan y dicen 'es que estoy mal y mi mamá me tiene que llevar al hospital y no está', ¿qué tienen ah?", "parece chiste, pero es anécdota. Y ahora otra vez sigo buscando quién cubra la plaza de vendedores", "ufff... qué generación", "el karma cuando no les dicen a los candidato que no quedaron en el puesto", fueron algunas de las reacciones al video.