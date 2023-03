¿Salió con Jorge Salinas? Joven asegura que su madre fue su pretendiente

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Siguiendo el trend de compartir fotografías de familiares que rechazaron a alguna persona famosa, la usuaria de TikTok María Fernanda, @mafers_nr, subió un video donde asegura que su madre salió con el actor mexicano, Jorge Salinas, famoso que inició su carrera artística a finales de la década de 1980.

En el video que se viralizó en redes sociales y alcanzó 15 millones de reproducciones y miles de comentarios, se aprecia una serie de imágenes antiguas donde el "actor" le da un beso a la mamá de la tiktoker.

Más adelante la joven señala que su madre trabajó en un detrás de cámaras de la televisora Televisa, lo que le dio la oportunidad de fotografiarse y hasta entablar amistad con varias celebridades.

Seguidores reaccionan al video

Como era de esperar, los seguidores de la cuenta de TikTok y admiradoras del actor Jorge Salinas, decidieron comentar el peculiar video.

"Por qué todas las mamás rechazaron a alguien famoso, rico, guapo, etc. Siempre un mejor partido que los feos de nuestros padres", "yo si veo que te pareces un poco a él", "hay que admitir que no son fotografías cualesquiera, simplemente vean el lenguaje corporal en las imágenes", "ese hombre es el amor platónico de muchas generaciones y tu mamá lo rechazó, qué barbaridad" o "no sé si me crean, pero mi mamá terminó su noviazgo con Eliseo Robles para casarse con mi papá, así que entiendo ese sentimiento de casi tener un papá guapo y rico", comentaron algunas internautas.

"Pensé que era chiste hasta que vi el beso", "cuando mi mamá me dice que tenía pretendientes ricos y uno aquí, bien", "señora cuéntenos más detalles", "sin miedo a nada el Salinas", acotaron otros seguidores de la cuenta de @mafers_nrs.

Caso en España

En España, también surgió un video que ha conmocionado y sorprendido a los seguidores de TikTok. Nico Rodríguez compartió un video donde cree que su madre ha tenido una 'doble vida' en el pasado.

El intérprete Alejandro Sanz, aparentemente, habría salido con su madre hacía décadas y en la fotografía se les vería a él y a la mujer en una reunión social. Se recuerda pues, el compositor nació en 1964 en Madrid, España, del mismo lugar donde la madre de familia creció.

La historia llegó a ser tan increíble que se buscó asemejar al joven de la foto con imágenes pasadas del cantante español; el parecido sería increíble.

"No se lo perdonamos": seguidores reaccionan

"Qué pecado el de la madre, eso es imperdonable", "El hijo quejándose, pese a saber que no hubiera nacido, ¡Qué tonto!", "Pero sí se parece algo a Alejando Sanz, es decir, el tiktoker", "¿Qué alguien me expliqué cómo algunas madres antes sí salían con personas de lujo, y ahora no?", son algunos comentarios que se dejaron en el video.