"No sirve llorar por un amor. Pueden venir varios": Abuelita sorprende con consejos para los 'corazones rotos'

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para muchos romper con alguien es una etapa dolorosa y caen en un estado de depresión. Algunos dejan de comer, se aíslan, ya no realizan sus actividades diarias: ¡se cierran en su propio mundo y dejan de creer en el amor! Por ello, un video publicado por la cuenta de @asanchezss, en la plataforma popular de TikTok, generó la sorpresa de muchos de sus seguidores al mostrar una escena protagonizada por una joven junto a su abuelita.

"Jóvenes reaccionen, nadie muere de amor"

En el material audiovisual una abuelita española decidió dar un consejo a las personas que tengan el 'corazón roto'. Al inicio indicó que "a veces, pues nos queremos morir porque creemos que el mundo ya se viene abajo y que no va a pasar nada más y que se acabó, pues no. Cuando pasan los meses, cada vez va siendo más, o sea, el dolor se va aflojando y conoces, a lo mejor, a otra persona que es verdaderamente la que te va a ser feliz para toda la vida. Y si no para toda la vida, oye, para los años que dure, pero que una relación se termine no se acaba el mundo".

Abuelita da aliento a los jóvenes en TikTok

Además, manifestó que debemos pasar el duelo, ya que después pueden venir muchos mejores tiempos y ser la más feliz o el más feliz del mundo. Es así como su nieta decidió describir el video como 'Es un privilegio escucharla', ya que es la voz de la experiencia quien da esos consejos que ayudará a muchos jóvenes.

Asimismo, la joven le pidió que siguiera con su discurso y dedicara algunas palabras a quienes estén llorando por un amor.

"Que sobre todo que no dejen de comer porque si están bien alimentados, tienen fuerza para aguantar y que piensen positivamente, que no se acaba el mundo, que hay más gente, hay más hombres, hay más mujeres, o sea no se acaba el mundo porque un amor se acabó. Que viene otro y hasta pueden venir varios", acotó la abuelita de forma enérgica y con la mejor intención para ayudarlos a dar 'vuelta a la página' de su fallida relación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de visitas, así como comentarios de personas que no dudaron en aplaudir las sabias palabras brindadas por la abuelita hacia los jóvenes que atraviesan un mal momento en sus vidas.

"Tu abuela me acaba de alegrar el año entero", "las palabras necesarias, en el momento adecuado y directo a la diana", "es la mejor", "escuchar esto calma mucho mi ansiedad porque no hace ni dos semanas que se terminó mi relación de tres años y estoy como en una montaña rusa", "gracias abuelita", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.