¡Tierno momento! Perrito callejero llora de agradecimiento después de recibir comida

Un tierno momento se volvió viral en TikTok, debido a la reacción de un perrito callejero luego de que una joven le de comida. Al parecer el can habría estado muchos días sin alimento.

Conmovedor

Una vez más el comportamiento de un can llamó la atención de los cibernautas, debido a que un pequeño perro lloró luego de que una muchacha le de un poco de comida.

Fue un par de bocadillos que la joven proporcionó al can, que inmediatamente conmovió a los presentes.

La cuenta @lalistanews publicó el video donde se puede apreciar las lagrimas de agradecimiento del perrito cuando fue alimentado por alguien totalmente desconocido.

A pesar de que el clip dura apenas 36 segundos logró volverse viral rápidamente y hasta el momento cuenta con más de 8 millones de reproducciones en la red social.

Usuarios enternecidos

"Perro callejero llora al recibir comida" fue el título que el usuario decidió ponerle al video que provocó la admiración de muchos usuarios de TikTok.

Las personas que comentaron el video manifestaron sus sentimientos de nostalgia al ver el comportamiento de la humana hacia el animal:"Si un perro me llora a darle de comer me lo llevo conmigo", "No llora por la comida llora por que hacen cariño" y "Por favor, necesito ver que esto termina de buena manera y con un hogar" dijeron algunos usuarios.

Perritos callejeros en Lima

En esa misma línea, en Lima existen más de 4 millones de perros callejeros, según la asociación Voz Animal. Ello resulta en un ratio de un perro por cada 2,5 residentes.

En otras palabras, tenemos muchos más perros callejeros por habitante que otras capitales de Latinoamérica, por ello para que las calles se queden sin perros, cada casa de la capital peruana tendría que adoptar un can.

Además, más del 90% de los perros que deambulan en la capital, no sólo causan diversos accidentes de mordedura y contaminan parques y calles de la ciudad, sino que cuentan con un dueño que por lo general no se hace responsable de su cuidado.

Esto no es sólo un acto contra la tenencia responsable de animales de compañía, sino que se convierte en un problema de salud pública, advirtió la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), al señalar que estas mascotas producen alrededor de 250 toneladas de heces al día, lo que constituye un peligro, especialmente para los niños.

De esta manera, el video del perrito callejero que lloró de agradecimiento de volvió rápidamente viral en las redes sociales.