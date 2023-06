"Todo un pericotito": Conejito se hizo viral en TikTok al mirar atentamente un episodio de "El Gran Chef: Famosos"

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No hay duda que el reality nocturno "El Gran Chef: Famosos" ha causado sensación en el público peruano, y tanto es así, que un conejito se hizo viral en TikTok al presenciar un capítulo anterior al final del programa.

"Todo un pericotito"

El clip viral titulado: "Solo no hagan conejo", le pertenece a la cuenta: @aprendeconmachu y nos muestra la actitud atenta y relajada de una singular mascotita tras encontrarse atentamente observando los finalistas de la primera temporada del programa concurso de Latina.

"El Gran Chef: Famosos" ha acaparado la atención de muchos televidentes peruanos y no solamente a ellos, sino también la de nuestro curioso protagonista, un conejito blanco con manchas negras que con una actitud relajante no se pierde ningún capítulo de su show favorito.

En medio de la sala, se enuentra tirado de panza, con las patas metidas en su vientre y con la cabeza ligermente mirando hacia arriba para lograr ver quién pasaría "directamente a la final" del reality.

"Se salva esta noche y pasa directamente a la ronda final, Karina [Calmet]", se escucha decir a los conductores Nelly Rossinelli y José Peláez.

Reacciones ante el video viral

El video difundido a través de la plataforma china cuenta con miles de reproducciones, 31.8 mil reacciones, 812 comentarios y 886 compartidos.

Como era de esperarse la singular forma de ver televisión de la mascota de la casa, no pasó desapercibida por los internautas que generó todo tipo de respuestas.

"Asuuu ahora hasta los animales ven el gran chef", "hasta el conejito ve el gran chef, jajajaja", "todos viendo así el gran chef", "jajajajaja bien relax","él bien atento", "¡qué buen televidente!", "está hermoso tu conejo, bien atento al programa", "jejejeje, qué estilo", "el niño está atento", "jajajajaja me muero el conejito bien atento", "¡qué lindo tu conejo, está full relajo".

Otros comentarios, no dejaron de expresar la identificación de algunos cibernautas con el hecho difundido en TikTok.

"Yo los domingos xd", "quien me grabó sin consentimiento xd", "soy esa", "yo viendo", "yo jajajajaja", "de mí no están hablando xd", "yo desparramada viendo el gran chef de famosos xd", "el conejo me representa cada vez que veo el Gran Chef", son algunas de las respuestas que se pueden leer en la cajita de comentarios de dicha red social.

De esta manera, un conejito se hizo tendencia en redes por su forma particular en ver a los finalistas del programa concurso "El Gran Chef: Famosos" de Latina.