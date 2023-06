"Es mi fiel amigo": Abuelito conmueve al proteger a su perrito de la lluvia

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las mascotas como los perritos son considerados como un integrante más de la familia, por lo cual, muchas personas no dudan en cuidarlas como si fuera un bebé. Es así como un video compartido en YouTube, conmovió millones de corazones de sus seguidores al ver cómo un abuelito trataba de proteger a su perrito de la lluvia.

Amor por su perrito

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un abuelito, en Filipinas, trata de proteger de la lluvia a su perrito, su fiel compañero, poniéndole un sombrero de paja y un impermeable, mientras recorren las calles en bicicleta.

En la ciudad de Davao, se puede ver a este cariñoso abuelo que hace uso de lo que tiene a su alcance para improvisar la protección de su peludo amigo y no se vaya a enfermar con la fuerte lluvia que cae en su localidad.

"El anciano se asegura de que su perro no se moje", es el mensaje que acompaña a la publicación y se ha extendido por todo el mundo. El video ha sido visto más de 3 millones de veces en las redes sociales.

¡Aplausos!: ¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto del señor, de avanzada edad, por garantizar el bienestar de su fiel amigo, de cuatro patas.

"Qué caballeroso. Debe querer mucho a su perro. Después del día que he tenido, necesitaba la sonrisa feliz que me daba verlo", "ese hombre tiene mi mayor respeto", "eso es realmente dulce, el perro se ve muy majestuoso, tan lindo", "yo también haría eso por mi perrito", "realmente necesitaba este video. Definitivamente puso una sonrisa en mi cara. Qué relación tan dulce tienen el cachorro y el dueño", "ese cachorro se ve tan tranquilo, feliz y contento con la vida", "porque son amigos fieles y leales", "merecen nuestra protección", "qué dueño tan amoroso", "puede que no tenga mucho, pero seguro que ama a ese perro. Y el perro lo sabe, por eso se sentó pacientemente mientras se vestía para el clima", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en YouTube.

De esta manera, el noble gesto de un hombre de avanzada edad que protege a su perrito de la lluvia se ha convertido en el nuevo viral del momento y ha enternecido a varios usuarios en las redes sociales.