Tiktoker generó polémica al indicar que asiáticos y latinos son "iguales"

17/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El influencer Pushpek Sidhu causó controversia entre sus seguidores de TikTok al subir un video donde da una serie de explicaciones sobre el por qué considera que los latinos y asiáticos son "iguales".

En el video que se convirtió en tendencia en esta plataforma, Sidhu indica que una de las similitudes entre latinos y asiáticos del sur es el aprecio por la comida picosa o ser fans de los tacos.

Además, otra de las características parecidas estaría que entre ambas regiones el tener piel blanca es significado de ser el mejor que los demás.

"Los latinos vienen en todas las formas y colores, bueno, nosotros los sudasiáticos también... a ustedes les gusta la comida picante, a nosotros también... ustedes tienen tacos los martes, nosotros tenemos Tandoori los jueves... van a Estados Unidos y roban sus trabajos, nosotros vamos a Estados Unidos y robamos sus trabajos... ustedes hacen alguna buena música, nosotros hacemos alguna música buena", manifestó.

Además, en el video se le escucha decir que tanto las personas asiáticas como los latinos crecieron traumatizados por el famoso "poder de la chancla". "Ustedes fueron súper traumatizados en su niñez por las chanclas, nosotros fuimos súper traumatizados en nuestra infancia por las chappals", explicó.

Asimismo, indicó que cuando a un latino se le ofende, ellos tienden a decir "pen**jo" mientras que los asiáticos "panchod". "A ustedes les dicen constantemente 'regresa a tu país', a nosotros nos dicen constantemente 'regresa a tu país'", pero en un momento agregó: "los de piel clara son conocidos por actuar como si fueran mejores que los demás".

Seguidores reaccionan

El clip que ha causado conmoción entre las redes sociales ha sido comentado por varios de sus seguidores, quienes aprovecharon la oportunidad de dejar sus más divertidas anécdotas y opinar sobre la comparación realizada entre latinos y asiáticos.

"¿Somos primos?", "esto es como el diálogo de juego de gemelas", "algo pasa... somos muchos y aún no dominamos el mundo", "mi papá colombiano fue a Egipto de vacaciones, todos lo saludaban. Estaban sorprendidos que no fuera de allá", "somos muy parecidos", "hermano de otra madre", "abrázame, hermano", opinaron algunos.

"Entre más peligroso el barrio, más rica la comida??? Si no tienen esa... No somos iguales", "pero la comida picante en solo en algunos países de Latinoamérica, en muchos nuestra comida no es picante", "durante años he interactuado con ellos a causa del K-pop y literalmente tenemos el mismo sentido del humor, cultura y palabras parecidas", acotaron otros.