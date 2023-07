Melissa Paredes resta importancia a declaraciones de Sergio Galliani: No todos me tienen que conocer

En una reciente entrevista, Melissa Paredes no dejó pasar por alto las palabras de Sergio Galliani, quien afirmó no conocerla en el ámbito artístico. La exchica reality, protagonista de la exitosa serie "Al fondo hay sitio", hizo frente a los comentarios del actor y dejó en claro su compromiso y dedicación a su carrera actoral.

Durante una consulta sobre la participación de Melissa Paredes en la serie "Al fondo hay sitio", Sergio Galliani expresó dudas sobre su conocimiento acerca de la actriz.

"No se ha enterado, no se ha enterado (sobre actuación de Melissa Paredes)", dijo Connie Chaparro, tratando de aliviar la situación después de que Galliani se mantuviera en silencio frente a la pregunta.

"No veo televisión, lo siento, y no sé quién es tampoco", reveló Sergio. "Te lo juro. Nombres ni me digas... hasta donde yo trabajé, conozco. Después de eso, no conozco a nadie... (A Melissa Paredes) no la conozco, lamentablemente, no la conozco", añadió.