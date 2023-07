Jossmery Toledo arremete contra los fans de Barbie que visten de rosa: "Gente que no tuvo infancia"

25/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida modelo y personalidad de redes sociales, Jossmery Toledo, ha vuelto a ser centro de polémica en plataformas digitales luego de expresar su opinión sobre el entusiasmo que ha generado el lanzamiento de la nueva película de Barbie. En contraste con otros personajes que celebran el evento, No mostró la misma emoción y fue franca al criticar a quienes optan por vestirse de rosa para ver la película.

¿Qué dijo Jossmery Toledo?

A través de su cuenta de Instagram, Jossmery Toledo compartió sus pensamientos con sus seguidores, manifestando su hartazgo hacia la temática de Barbie.

Si bien confesó haber jugado con la popular muñeca de Mattel durante su infancia, dejó claro que no se sentiría cómoda vistiéndose de rosa para asistir al cine.

"Amo la muñeca, jugué con ella en mi infancia, pero ya al extremo de vestirme así para ir al cine, eso se lo dejo a la gente que no tuvo infancia o que quieren parecerse a Barney, diré Barbie. Prefiero parecer a la muñeca Bratz", expresó Jossmery Toledo en una historia de Instagram.

Jossmery Toledo arremete contra fans de Barbie

Jossmery Toledo no se detuvo ahí en sus críticas, ya que también mencionó que no soporta escuchar la famosa canción del grupo de rock Aqua, "Barbie Girl".

"Lo siento para muchas, pero yo no la soporto. Ni la canción la puedo escuchar", agregó la modelo.

Usuarios fulminan a Jossmery Toledo

Las declaraciones de Jossmery Toledo generaron reacciones encontradas en redes sociales. Usuarios, en especial los admiradores de Barbie, no tardaron en expresar su desacuerdo y criticar la postura de la modelo.

Algunos comentarios hicieron referencia a su pasado amorío con Paolo Hurtado, un futbolista casado con dos hijos, recordándole que "la Barbie quita marido no existe" o que "no se identifica porque no existe la Barbie tramposa".

La controversia en torno a las opiniones de Jossmery Toledo sobre Barbie ha sido intensa en redes sociales, convirtiéndola nuevamente en objeto de debates y comentarios de usuarios con distintos puntos de vista.

Mientras algunos la apoyan en su derecho a expresar sus gustos y preferencias, otros cuestionan sus elecciones pasadas y la señalan por sus comentarios sobre la popular muñeca.

Es evidente que esta polémica ha generado una fuerte división de opiniones, reflejando la importancia y el impacto de las redes sociales en el ámbito público y cómo las declaraciones de personajes influyentes como Jossmery Toledo pueden generar debates y controversias en la comunidad en línea.