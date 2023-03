07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Para los padres, puede parecer todo un desafío mantener a sus hijos seguros mientras cruzan la calle o se desplazan por un lugar lleno de gente. Algunos se sienten seguros simplemente agarrando la mano de su pequeño, mientras que otros recurren a los arneses de seguridad, paseando a los menores con una correa para asegurarse de que estos permanezcan cerca.

Tal y como ha sucedido en una playa en Argentina, donde una mujer fue captada paseando a su primogénito con una insólita medida para no perderlo de vista: lo amarró con un cinturón. Las redes sociales están divididas por el reciente video viral que ya acumula millones de visualizaciones.

Opiniones divididas

Algunos cibernautas, que ya son padres de familia, están de acuerdo con el uso de estos arneses de seguridad o las mochilas que vienen con ataduras.

"El que se sorprende o enoja es porque no tiene niños, o bien no tiene temor a perderlos. En las playas muchos nenes se pierden a diario", "Yo fui de las que criticó a las madre que llevaban a sus hijos así, hasta que me convertí en mamá y ahora las entiendo el por qué del uso", "Yo hice lo mismo cuando mi hijo mayor tenía un año. Prefiero eso y no después llorar porque se pierde", "Yo lo haría, esos lugares son muy concurridos, después lamentamos accidentes", fueron algunos comentarios.

Sin embargo, otro grupo de cibernautas estaba en contra del uso de correas para niños. "¿Y nadie hace nada? Ahí no más llamo a la policía", "Se ve que es muy inquieto y se puede perder en cualquier momento. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el uso de esas cosas", "Cuando lo vi yo dije ¿Qué? ¿Esto es real? Dije yo", criticaron.

Hasta el momento, la grabación viral, compartida por la usuaria de TikTok Noee Acuña, ha acumulado 3 millones de visualizaciones y 161.000 me gusta.

¿Es recomendable que los niños usen correas de seguridad?

Si está dispuesto a usar una, podemos comenzar con algunas buenas noticias sobre la seguridad de las correas para niños: no hay muchos datos que indiquen que estos artículos para niños sean una causa de lesiones en sí mismas. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos no ha emitido ningún retiro del mercado de arneses de seguridad o correas para pequeños, y no parece haber muchos informes de lesiones asociadas con estos productos.