¡Qué tal energía, ama al Perú! Abuelito sorprende con sus mejores pasos de huaylas

17/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma de TikTok encontramos distintas historias conmovedoras e impactantes que nos saca una lágrima. Es así como el video publicado por la cuenta de @munihuancayo, en la plataforma china, generó que sus seguidores se sorprendan por los pasos de un abuelito en una presentación musical.

En el video se muestra cómo un adulto mayor fue la sensación de un concurso de danza en Junín. En cada paso que realiza se denota la emoción y el entusiasmo que tiene al escuchar una de las danzas típicas de su localidad, el huaylas.

¡Demuestra que para el baile no hay límite de edad!

En el material audiovisual también se muestra cómo este abuelito no se intimida ante el público asistente al evento Nación Wanka 2023 y realiza el 'wapeo' característico de esta danza tradicional, así como el zapateo, demostrando que no hay límites de edad para hacer lo que realmente se ama, en este caso, bailar una música originaria de su país.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse el video generó cientos de comentarios, 70 mil reacciones. Muchos de los seguidores de la cuenta de la Municipalidad de Huancayo señalaron que se sienten sorprendidos por la gran fuerza que demuestra el hombre en los zapateos y que se sienten orgullosos del país.

"Qué belleza, que tal energía y fuerza tiene ese papito para bailar", "Don Minayo, personaje ilustre de Pucará 'origen y cuna del Huaylarsh'", "Viva Huancayo, yo vivo en Lima desde que nací, pero cuando conocí Huancayo me enamoré, es el lugar donde quiero vivir", "te amo abuelito que baila bonito", "esta sí es una motivación, la danza es vida, se me cae las lágrimas, de verdad me emocioné", "qué hermoso, amor a tu tierra, tu danza, tus orígenes", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de la cuenta de TikTok.

Video viral cuenta con 815 000 visualizaciones

Muchos usuarios no dudaron en brindar detalles sobre el evento en el que participó el abuelito: "Más de 50 elencos de baile se presentaron para participar. En total, 20 hicieron una demostración del baile antiguo y otros prefirieron mostrar el moderno, cada uno en su categoría".

"Cuando nos piden expresión en el rostro cuando se baila y al maestro le sale todo natural, hermosísimo", acotó un seguidor.

¿Qué es el huaylas?

Danza también conocida como huaylarsh, oriunda de Huancayo o del pueblo Huanca, originalmente se celebra en épocas agrícolas o de cultivo, actualmente se celebra más en las épocas de carnavales y de fiestas por meses de febrero y marzo.