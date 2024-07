¡Travesura fuera de control! Niños CONFUNDEN crema depilatoria con shampoo y terminan calvos

18/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un grupo de niños causaron gran polémica en redes sociales al confundir el shampoo con una crema depilatoria, que terminó con dejarlos calvos y generando polémica por cuestionamientos ante la falta de presencia de sus padres.

A una corta edad muchos cometemos distintas travesuras que terminan como gratos recuerdos, pero algunos son desafortunados que terminan por marcar nuestras vidas.

¿Cómo quedaron calvos?

En el material audiovisual, de solo un minuto y siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que tres niños quedan impactados al verse en el espejo que todo su cabello se caía tras aplicar la crema depilatoria al creer que estaban dejando limpia su cabeza con shampoo.

La mayoría tenía mayor calvicie que otros, así mismo algunos no dejaban de reír por la situación, pero otros estaban preocupados por no saber cómo remediar lo sucedido y no ganarse una paliza por parte de sus progenitores, ya que aparentemente realizaron el acto en un centro educativo.

"Niños usan espuma de afeitar como Champú y se quedan pelones", se lee en la breve descripción del clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china. Asimismo, no se dieron más detalles sobre la nacionalidad de los menores.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en bromear con la situación asegurando que hoy en día los niños cometen locuras y travesuras que se salen de control. Por otro lado, algunos usuarios aprovecharon en recordar cuáles fueron sus más memorables anécdotas.

"No era crema para afeitar, era crema depiladora jajaja", "no manches, qué chida anécdota", "el pelo crece y esos morros se va a acordar de eso toda su vida jajaja", "un recuerdo que los marcará siempre", "como papá me hubiera reído, ojalá los de ellos no los regañen", "arriba el futuro del país", "ríen para no llorar", "un recuerdo para reír", "al menos uno parece samurai", "la importancia de leer antes las indicaciones de los productos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo un grupo de adolescentes perdieron su cabello al confundir crema para depilar con shampoo y por miedo a cómo vayan a reaccionar sus padres cuando vuelvan a casa, ya que muchos podrían recibir graves castigos.