Niño recibe un gallo de pelea como regalo de graduación y usuarios reaccionan: "Importa su felicidad"

Un pequeño niño recibió un peculiar regalo por parte de sus padres: ¡un gallo de pelea! en el día de su graduación porque era una mascota que tanto deseaba tener. La escena generó cientos de reacciones en las redes sociales.

Muchos jóvenes dar su mayor esfuerzo para terminar satisfactoriamente sus estudios y cuando llega el momento de su ceremonia de graduación no dudan en agradecer a sus padres y seres queridos que siempre los apoyaron incondicionalmente a cumplir cada uno de sus sueños. Asimismo, recien inesperados regalos para el recuerdo.

Peculiar regalo de graduación

A través de Facebook, se conoció la historia de un niño de San Fernando, Tamaulipas, en México, quien lucía su toga y birrete para recibir su diploma por terminar con nota aprobatoria su curso.

Rodeado de globos rojos y plateados, el niño posa feliz al lado de sus padres quienes le tienen un peculiar regalo, poco visto en una fiesta de esa envergadura: ¡un gallo de pelea!

El menor no duda en abrazarlo fuertemente y resaltar el nombre de la caja donde venía el gallito, quien ahora será su querida mascota: "Temerario a bordo".

Con aquel presente, los padres del menor dejaron en claro que se encuentran muy orgullosos de cada uno de los triunfos de su hijo y esperan que siga alcanzando más victorias en su vida personal y profesional.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso pidieron que sus próximos padrinos o parientes sean "tan generosos como esos padres".

"Felicidades al güerito", "super", "lo importante es que sea feliz, se lo merece por su esfuerzo en los estudios", "peculiar forma de recompensarlo", "importa su felicidad y si el gallito le da eso, bienvenido sea", "bien por ti Leonardo, que sigan los triunfos", "no me sorprende, hoy en día dan hasta borregos, caballos hasta vacas, Jajajajaja, todo vale en esta vida", "ojalá sea solo mascota y no lo use para otros fines", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Facebook.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo unos padres decidieron regalar un gallito de pelea a su hijo, quien se graduaba. El menor se mostró emocionado porque siempre deseó tener ese animal como mascota prometiendo darle mucho cariño y cuidarlo como se merece.