Trend romántico terminó en decepción: subió VIDEO a TikTok con su novio y descubrió que no era la única en su vida

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven sorprendió a todos al revelar que lo que parecía ser un trend romántico en TikTok terminó convirtiéndose en una decepción amorosa. Tras subir un video junto a su novio, otras mujeres le escribieron para revelarle que compartían la misma pareja. El video se volvió viral en las redes sociales.

Descubrió infidelidad de su novio con video de TikTok

Muchas parejas deciden compartir cada momento de sus vidas en las distintas redes sociales. Así fue el caso de una joven identificada como Milagros, quien sin dudarlo decidió sumarse al trend que se ha vuelto tendencia en la famosa plataforma de TikTok: "WTF ir lento", sin imaginar que la secuencia desencadenaría una ola de revelaciones.

Todo parecía transcurrir con normalidad y el contenido mostraba la complicidad que ambos tenían como pareja. Sin embargo, tras la publicación, la protagonista de la historia comenzó a notar algo de indiferencia por pare de su pareja, ya que no le respondía las llamadas ni mensajes.

Ella creyó que estaría ocupado, por lo que decidió no molestarlo más. Al ingresar Milagros a su cuenta de TikTok, se dio cuenta de que tenía una solicitud de amistad y al leer el mensaje quedó conmocionada.

"Acabo de ver tu TikTok con Juani. Te comento que no puedo respirar y estoy muy alterada", le expresó una joven en un mensaje directo, en el que aseguró llevar dos años de relación con el deportista, a quien conoció en un gimnasio de San Lorenzo. Con ello, Milagros descubrió que su novio le era infiel.

Otras mujeres le revelaron que tenían la misma pareja

Pero no todo quedó ahí, ya que esa joven no habría sido la única con la que su pareja la habría engañado. Poco después de su mensaje, una segunda mujer se comunicó con ella para garantizarle que tenía pruebas concretas de su relación con el mismo hombre y hasta le ofreció enviarle captura de las conversaciones que tenían.

La situación para Milagros escaló cuando una tercera joven admitió que hasta hace solo una semana antes se veía con su novio y se mensajeaban con tono romántico. Con el transcurrir de las horas, la creadora de contenido sostuvo que tras la publicación del video en TikTok, le fueron llegando más mensajes descubriendo la infidelidad del hombre que consideraba era el "amor de su vida".

"Ya son más de 20 chicas las que se acercaron a contarme sus historias", expresó en Instagram, para seguidamente mostras los chats que tenía su novio con las otras mujeres.

Mensajes que descubrieron la infidelidad de su pareja.

Reacción al video viral en TikTok

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones. Algunos usuarios no dudaron en cuestionar duramente a la pareja de la joven por su traición y le pidieron a Milagros no retomar su relación.

Así que, lo que empezó como un trend de pareja terminó convirtiéndose en un escándalo viral: una joven descubrió que su novio le fue infiel con más de 20 mujeres tras compartir un video junto a él en TikTok.