'Trolean' a Reimond Manco: Óscar 'Neka' Vílchez parodia su recordado ampay de 2013 durante podcast

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El exfutbolista Reimond Manco protagonizó un tenso y muy viralizado momento durante su reciente participación en el podcast Fuera de Lugar, espacio dirigido y conducido por su excompañero Óscar 'Neka' Vílchez.

En su sexto episodio, Vílchez no dudo en comenzar el programa con una provocadora y cuidada puesta en escena que recreó sin filtros uno de los episodios más polémicos de la vida mediática del invitado: su recordado ampay de diciembre de 2013, fecha en la cual fue captado llegando a su domicilio en evidente estado de ebriedad y siendo cargado en brazos de un vehículo por un taxista.

Para abrir formalmente el formato digital, 'Neka' ingresó al set principal también cargado en brazos por un efectivo de seguridad privada, tomando por completa sorpresa al exintegrante de la selección sub-17, quien observó la secuencia con una risa contenida antes de iniciar con el diálogo.

Comparaciones incisivas y cruces sobre su carrera

A lo largo de los siete minutos que duró el intenso intercambio frente a las cámaras, las bromas punzantes, la ironía y el humor negro marcaron permanentemente la pauta de la entrevista. El conductor lanzó duras interrogantes sobre el rendimiento y la trayectoria deportiva de Manco, cuestionando su etapa en el fútbol internacional y equiparando su evidente declive con diversas referencias.

En uno de los pasajes más directos y comentados de la charla, Vílchez le consultó con total sarcasmo qué se sentía estar actualmente mucho más cerca del recordado cantante criollo Iván Cruz que de la estrella internacional James Rodríguez, trayendo al presente el gran nivel que demostró en su juventud y que quedó en una eterna promesa.

Asimismo, las tensiones verbales escalaron cuando el conductor ironizó sobre sus transmisiones en la plataforma TikTok y su recordado paso por Alianza Lima, provocando respuestas inmediatas de un invitado que defendió su jerarquía temprana en el fútbol europeo, con el mismo nivel de ironía cruda.

Detalles detrás de cámaras y reacciones del invitado

En las secuencias difundidas tras bastidores y durante los momentos más álgidos de la conversación, la discusión rozó permanentemente los límites permitidos del humor y la tradicional camaradería futbolera entre exdeportistas.

Y aunque Manco confrontó a su colega por el trato recibido durante la emisión, todo formaba parte de la puesta en escena para generar esa tensión divertida, siendo que ambos deportistas bromearon distendidamente sobre el gran esfuerzo físico que requirió la recreación inicial, con imágenes que también revelaron cómo no podían contener la risa en ciertos momentos antes de regrabar escenas.