El conocido 'Robotín', Alan Castillo, acudió este miércoles al programa "Magaly Tv, La Firme" para ver en vivo el ampay de su expareja Karelys Molina 'Robotina' junto a un conocido tiktoker de más de 3 millones de seguidores. Al ver las imágenes, el popular 'hombre de ojalata' se quebró y mostró cabizbajo.

Durante todo el reportaje, el famoso personaje se mantuvo en silencio y con aparente tristeza, apreciando cada una de las declaciones de su antigua conviviente; no obstante, en cuanto terminó se abstuvo de realizar comentario alguno respecto a sus emociones.

En cambio, le deseó "toda la felicidad del mundo" en esta nueva etapa, no sin antes resaltar un par de acontecimientos que no cuadran con la línea del tiempo de su relación.

'Robotín' reveló que fue él quien le presentó al tiktoker bailarín, conocido como 'Miguelito Perú' .

"Ella dice 'lo conozco recién', pero yo se lo presenté el año pasado durante una activación (...) yo lo contraté a él para la activación. Formamos un grupo de WhatsApp y desde ahí, conversamos todos", contó.

Sin embargo, se abstuvo de realizar alguna acusación directa sobre la joven venezolana, dejando a libre interpretación lo que habría sucedido. Él asegura que su proceso de separación ha sido difícil debido a que aplicó el "contacto cero" bloqueándola de sus redes sociales. Incluso, llegó a bajar hasta 10 kilos desde que no están juntos.

El icónico Alan Castillo bromeó mencionando que ahora está en búsqueda de una nueva pareja sentimental, pero también resaltó que su prioridad en estos momentos son su madre y sus hijas.

Ampay de 'Robotina'

Las cámaras de los "urracos" de Magaly Medina captaron el preciso momento en el que 'Robotina' sale junto al tiktoker Miguelito Ávalos de un hotel ubicado en el Cono Norte durante la medianoche.

En un intento por pasar desapercibidos, la pareja subió rápidamente a un taxi que vino a recogerlos hasta el establecimiento y se retiró sin rumbo conocido.

"Recién nos estamos conociendo, no habíamos dicho que estabamos saliendo ni nada. La verdad es que es un chico tranquilo, humilde y con buenas vibras. Me gusta porque tiene cosas muy buenas", declaró Molina luego de no poder seguir negando lo evidente.

Asimismo, 'Robotina' manifestó que su nuevo 'saliente' es totalmente distinto a cualquier pareja anterior, haciendo hincapié en que la trata mucho mejor. De esta manera, los populares personajes "de metal" han confirmado una vez que su relación es cosa del pasado.