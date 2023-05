'Robotín' revela que buscará al papá de sus hijas: "Estoy buscando para que me apoye con los gastos"

En el último episodio del programa digital 'Coneroscast', el popular 'Robotín' contó que buscará al padre biológico de sus dos hijas para que el hombre lo apoye con los gastos económicos.

Tras darse conocer que el artista cómico no era el progenitor de las dos pequeñas que criaba junto a su expareja, el ex de 'Robotina' bromeó acerca de su paternidad y aprovechó para contar que él continúa solventando los gastos.

Pese a que la revelación de su vínculo sanguíneo con las menores lo dejó afectado, 'Robotín' aseguró que la relación sus hijas no ha cambiado.

"Me enteré de la verdad y ahora estoy buscando al verdadero papá para que me apoye con los gastos. (...) Yo con mis hijas, a pesar de todo, está todo bien. No hay problema", dijo entre risas el artista.