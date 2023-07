"¿Una señal?": Juez cancela boda por broma de la novia en el registro civil

06/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la boda es un evento importante para muchas parejas, por lo cual tratan de que todo quede perfecto, así sea en una ceremonia religiosa o civil. Algunos novios tratan de animar su boda con bromas delante de sus invitados, pero la que realizó una mujer generó la molestia del juez que la casaba y decidió cancelar todo.

Cancela la boda por una broma

En el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve como Danilo y Myriam se encuentran en las instalaciones de una oficina del registro civil para ser parte de la ceremonia que los iba a convertir en esposos ante la ley.

Luego, el juez le pregunta al novio: "Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Miriam?", él respondió que sí. Cuando llegó el turno de Myriam, ella trató de animar el ambiente, y respondió con un "no", pero luego cambia su respuesta a un "sí", lo cual generó las risas de sus invitados, entre amigos y familiares.

"La boda es sagrada"

A pesar que la broma causó la gracia de los presentes, el juez no lo tomó así. Todo lo contrario, decidió suspender la unión de la pareja señalando que el matrimonio es sagrado, algo con el que no se puede bromear.

"No puede bromear (...) no tiene disculpas. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia", exclamó el juez que debía casarlos para que pasen el resto de sus vidas juntos.

La joven trató de disculparse, pero el juez no dio su "brazo a torcer" y les devolvió sus anillos, que sería parte de su alianza de unión, y les indicó que saquen otra fecha para su ceremonia.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó opiniones divididas por la radical decisión del juez de cancelar la boda por la broma de la novia. Algunos tomaron con buen humor la escena, mientras que otros manifestaron que no se debería bromear en un evento tan importante.

"El joven tiene otra oportunidad para pensar bien las cosas", "extremo el juez no tiene criterio, podría haberlos casado igual los curas hacen bromas igual, no me pareció", "y entonces, cuando el juez llega tarde a la ceremonia, como se toma esa situación, nos reímos, solicitamos el reembolso", "no tuve esa suerte", "que capte las señales que le da la vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

Es así como el clip generó el asombro de muchos seguidores y algunos señalaron que tendrán más cuidado al momento de casarse. Otros indicaron que era una señal para que el novio piense bien las cosas antes de casarse, debido a la broma de su pareja en plena ceremonia.