[Video] Mujer descubre a su pareja siendo infiel con su profesora de tesis: "Encima me cambias por ella"

16/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Se volvió viral. Una mujer descubre que su pareja le fue infiel con su profesora de tesis. En un video, compartido por el programa de internet "Cazando infieles", se observa que la mujer mira a su pareja besar a su profesora y subir a una camioneta. De inmediato, ella se dirige hacia el vehículo y los increpa.

Este video fue reproducido por más de 4 mil usuarios de Tik Tok, además cuenta con más de 12 mil 'Me gusta' y con más de 300 comentarios.

Cabe señalar que, en el video se muestra a la mujer conversando con la conductora del programa "Cazando Infieles" dentro de un vehículo, desde donde observan a la pareja bajar de una camioneta con su profesora de tesis. Luego de ello, ven a la pareja besar a su maestra.

"La acaba de besar. Vi que la besó con razón me estaba mintiendo mucho, no quería salir conmigo, porque estaba con ella. Me está engañando con ella y encima es su profesora", dijo la mujer con la voz entrecortada.

Enseguida, informó que bajará del vehículo porque necesita "explicaciones". Tras ello, se dirige a la camioneta en donde se encuentra su pareja con su profesora y golpea la luna del carro.

La docente sale del vehículo y la empuja. Ella le pregunta que están haciendo dentro de la camioneta, mientras la docente se arregla la ropa y el cabello, y le dice: ¿Por qué tienes que tocar mi carro así?

De inmediato, la conductora de "Cazando infieles" le pregunta a la docente si no le da "vergüenza meterse con alguien que tiene una relación". Por último, la mujer le dice a su pareja: "encima me cambias por ella, que asco".

Luego de ser difundido el video de la infidelidad de una pareja con su profesora de tesis en Tik Tok, los usuarios comentaron al respecto. Algunos indicaron que la "prioridad" era la tesis.

"La tesis es la tesis", "No ps la tesis es la tesis...Es el futuro mi hija...lo demás es secundario ....!!!!!", "estudio es estudio, yo haría lo mismo para aprobar mi tesis", "En la vida hay prioridades", "Las relaciones se acaban pero las tesis duran para siempre", fueron algunos de los comentarios.