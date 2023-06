'Pana Árabe' quedó asombrado con el sabor del ceviche peruano: "Este plato es un delito"

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El reconocido youtuber el 'Pana Árabe' sorprendió a muchos peruanos cuando reaccionó al sabor de diferentes platos de nuestra gastronomía. Sin embargo, el momento más sorprendente fue cuando se expresó del ceviche nacional.

A nivel mundial

Nuestra gastronomía continua maravillando a muchos paladares al nivel del mundo, en esta ocasión la reacción de un conocido musulmán al saborear platos como ceviche, anticuchos, lomo saltado y otras delicias capturó la atención de muchos usuarios.

Con más de 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube, @ElPanaArabe, un joven de origen musulmán, pero que radica en América, se volvió famoso en el ciberespacio al demostrar que había probado muchos platos típicos de Perú.

"Este plato es un delito"

El popular video comienza con el joven revelando que sería su primera vez degustando comida peruana, debido al pedido de sus seguidores, ya que después de haber leído que nuestra cocina era la mejor del mundo, este sujeto no dudó en hacer una publicación reaccionando a cada uno de los platos peruanos que pudo conseguir.

De esta manera, inicia el clip comiendo ceviche y asegurando haberse enamorado del sabor. "Este plato es un delito", mencionó para referirse al plato, del cual adoró su toque de limón.

Posteriormente, se animó a probar los anticuchos, lomo saltado, jalea y chicha morada para finalmente dejar ver toda la fascinación que provocó cada uno de los platillos que consumió.

En esa misma línea, el musulmán se animó a dar una calificación general por todo lo que había consumido, teniendo como máximo puntaje el número 10. Primero detalló todas las sensaciones que le causaron los diferentes potajes y finalmente le dio la más alta calificación a todas las comidas, sin excepción.

El mejor del mundo

Como se recuerda, el martes, 20 de junio, se realizó la ceremonia The World's 50 Best Restaurants 2023, siendo elegido el restaurante peruano Central, como el mejor en todo el mundo.

A cargo de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, Central asciende a la primera posición de esta prestigiosa lista, sustituyendo al restaurante danés Geranium, que sale de la clasificación para formar parte del salón de la fama ''Best oh the Best'' de antiguos restaurantes número 1.

Esta es la primera vez que Latinoamérica recibe el prestigioso reconocimiento a nivel mundial; sin embargo, existen otros restaurantes peruanos que también destacan en el famoso ranking y son Maido, en el puesto 6, Kjolle, en el puesto 28 y Mayta en el puesto 47.

De esta manera, el 'Pana Árabe' quedó asombrado por el sabor de nuestro ceviche.