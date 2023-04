"¿Y las prioridades?": Delegado de salón es descubierto viendo la Champions

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En la plataforma de TikTok y redes sociales encontramos distintas escenas peculiares de estudiantes universitarios. Algunos cuentan el esfuerzo que hicieron para lograr ingresar a la carrera de sus sueños, mientras que otros videos muestran los momentos en que algunos son descubiertos distraídos en plena clase.

El delgado del salón tenía otras prioridades en vez de la clase

Es así como un video publicado por la cuenta de @larey_18 en TikTok causó revuelo entre sus seguidores al mostrar cómo una joven de la carrera de Ingeniería de la Universidad Continental de Huancayo tenía una duda sobre la clase de Topografía que llevaba y decide preguntarle al delegado del aula, pero se llevó una gran sorpresa: ¡estaba viendo el partido entre Manchester City contra Bayern Múnich!

El momento peculiar que mostró la joven estudiante resaltó cómo muchos no perdieron la oportunidad de ver el encuentro de ida de las semifinales del certamen europeo.

La escena causó controversia entre los usuarios de la plataforma china, ya que muchos consideraron que en vez de "perder el tiempo" debería atender la clase para no desaprobar en los exámenes, terminar su carrera con buenas notas que le permitan ser un gran profesional.

Video superó las 100 000 reproducciones

Como era de esperarse los seguidores de la cuenta no dudaron en comentar y brindar sus primeras impresiones sobre la insólita escena que protagonizó el joven delegado universitario en plena clase.

"Hay prioridades", "hay comprensión para el muchacho", "un partidazo no se repite dos veces", "quería ver ganar a su City", "un partidazo así no me lo pierdo por nada del mundo", "la Champions es otro nivel", "creo que yo soy ese delegado", "prioridades", "esa asignatura es fácil por eso es uno tranki viendo la Champions League", "evidentemente soy yo", "claramente podrías ser tú", "me pasó algo igual ayer, le quería preguntar a la delegada y me terminó preguntando que en qué curso estamos", "Comprensible. La Champions es imperdible", "el partido del City es más importante", fueron algunas de las reacciones de los seguidores en TikTok.

Reacciones al video viral

Algunas personas tomaron con humor la escena hasta sentirse identificados. Manifestaron que en sus respectivas universidades e institutos existen compañeros como el del video que no prestan atención y recae en ellos la responsabilidad de ayudar a todos sus compañeros de clase.

"Fácilmente puede ser alguno de mi clase", "¿y a quién preguntaré ahora todas mis dudas?", "lo peor es que no desaprueban en el examen, no sé qué hacen", acotaron otros usuarios.