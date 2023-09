¡Confirmado! Esta es la nueva fecha del concierto de Morrisey en Lima

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Finalmente y tras una larga espera, Morrisey, el legendario exvocalista de la banda The Smiths, reprogramó su concierto en Lima luego de superar el dengue que lo obligó a posponer su gira '40 years', que tenía una fecha en nuestro país.

Así lo informo el propio artista mediante sus redes sociales, indicando que tras superar la enfermedad contraída en México, culminará la parte de su gira por este lado del continente. Hace dos semanas la productora que trae al artista al país informó de sus problemas de salud y de la postergación de su concierto.

El cantante de 64 años en ese entonces afirmó que no cancelaría ninguna fecha de las que restaban en su gira, e indicó que "el virus tardará entre dos y tres semanas en desaparecer",cosa que terminó por suceder.

Próximas fechas de Morrisey por Sudamérica

El exvocalista de The Smiths movió su calendario para poder cumplir con su fanaticada de esta parte del mundo, y cumplirá con todas las fechas previamente anunciadas. Iniciará su gira el 3 de febrero de 2024 en la Ciudad de México, para cinco días despues visitar Lima. Seguirá el 10 del mismo mes hacia Bogota y el 15 visitará Santiago.

El 17 de febrero le corresponde a Buenos Aires, y el 22 del mismo mes ingresará a territorios brasileños: primero Sao Paulo y culminará su gira en Brasília, capital del país.

Con un total de siete fechas en casi un mes, la agenda del cantante está repleta a inicios del 2024, pero cumplirá brindandole momentos memorables a cada uno de sus fanáticos en esta parte del mundo.

La fecha en Lima corresponde a la cuarta presentación que dará el artista en nuestro país, ante un público que siempre respondió frente a los espectáculos de primer nivel que presenta el británico.

¿Quién es Morrisey?

Steven Patrick Morrisey es un reconocido cantante y compositor que formó parte de la banda The Smiths entre 1982 y 1987, participando de una de las épocas más exitosas del rock británico, ganando reconocimiento mundial.

Más allá de The Smiths, Morrisey es conocido por varios exitos, como Suedehead o Everyday is like sunday, y se dispone a hacer un regreso a Lima luego de cinco años desde su último concierto en la capital. Se confirmó la nueva fecha del concierto del artista al Perú.