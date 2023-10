El Gran Combo de Puerto Rico puso a gozar a todo el Gran Teatro Nacional: "Gracias Lima, Perú"

Una de las agrupaciones de salsa más exitosas de los últimos años es El Gran Combo de Puerto Rico, quienes dieron un excelente show este fin de semana en el Gran Teatro Nacional, con la finalidad de celebrar sus 60 años de trayectoria musical.

La capital de nuestro país se vistió de gala, en una noche llena de sabor, buena música y elegancia. El Gran Combo de Puerto Rico hizo disfrutar a todos sus fanáticos el sábado 30 de septiembre en uno de los recintos más importantes del Perú: El Gran Teatro Nacional.

La agrupación denominada 'Universidad de la salsa' marcó historia en su género, lo cual refleja un antes y un después para el desarrollo de la industria artística de la salsa en tierras peruanas.

El director y fundador de la orquesta, Rafael Ithier, se mostró muy emocionado y agradecido con el público peruano, al que considera una de las audiencias más entrañables por el cariño y apoyo que muestran año a año.

Cabe resaltar que la cabeza de 'El Gran Combo' confesó que estuvo delicado de salud, sin embargo, logró superar su estado para no negarse a la posibilidad de celebrar las seis décadas de la agrupación boricua.

"Hace años padezco de una enfermedad que me tiene medio reventado, pero yo no me pierdo de venir a Perú. Y pidan lo que ustedes quieran que estamos nosotros para servirlos siempre", expreso el destacado artista, tras recibir la viva y palmas de un público en el primer escenario del país como es el Gran Teatro Nacional.